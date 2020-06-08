Элтон Джон оплатил операцию своей бывшей невесте спустя 50 лет после расставания

Британский певец Элтон Джон оказал финансовую помощь своей бывшей невесте спустя 50 лет после расставания, пишет The Sun.

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Линда Хэннон и Элтон Джон познакомились в 1968 году. Хэннон оказывала поддержку начинаниям музыканта и помогала ему деньгами, однако в 1970 году незадолго до свадьбы Элтон Джон решил расторгнуть помолвку.

Хэннон обратилась к артисту за помощью спустя 50 лет. Ей была нужна операция по замене коленной чашечки. Однако у женщины не было возможности взять на работе пять недель отпуска ради этого. У Хэннон не было личных контактов музыканта, поэтому она обратилась к его представителям.

Сначала женщина долго не получала ответа, однако затем об этой истории написали в СМИ. По словам представителей Элтона Джона, певец, узнав о ситуации бывшей невесты, ни минуты не сомневался перед тем, как помочь ей. Исполнитель оплатил Хэннон операцию, а также взял на себя все расходы по восстановлению.