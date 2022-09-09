Элвис жив, Киану Ривз - вампир и другие теории заговора о знаменитостях, в которые люди на самом деле верят

Теории заговора существовали вcегда, но в наши дни они кажутся куда более заметными. Политики и журналисты постоянно к ним обращаются и домыслы имеют большее влияние, чем когда-либо. Однако не все теории заговора оказывают сильное влияние на умы, а в мире знаменитостей, например, часто переходят просто в сферу сплетен и городских легенд.

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Известные артисты и популярные личности всегда были окружены слухами и таинственными историями. Ну, вы знаете, Элвис до сих пор жив и тому подобное. Конечно, в большинстве случаев в таких историях почти нет правды, и они неоднократно опровергались (или кто-то хочет, чтобы вы так думали), но этого не бывает достаточно, чтобы остановить хорошую байку. У всех этих историй есть свои верные поклонники, какими бы абсурдными они вам не показались. Судите сами по этим десяти странным теориям заговора из жизни знаменитостей, в которые люди действительно верят.