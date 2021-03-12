Эмили Ратаковски родила первенца
Foto: instagram.com/emrata

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски родила сына. Об этом она написала в Instagram.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ребенок родился 8 марта. 29-летняя модель опубликовала фотографию, на которой кормит сына грудью.

"Сильвестр Аполло присоединился к нам на земной стороне. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и наполненное любовью утро в моей жизни", — подписала снимок Ратаковски.

Модель объявила о беременности в октябре 2020 года. Она замужем за продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Пара поженилась в 2018 году.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

4

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

От владельца

Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Slokas iela, Melluži, Jūrmala,
1 350 000€
Ūnijas iela, Teika, Rīga,
135 000€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Teika, Rīga,
45 990€
Kalnupes iela, Mārupes nov.,
990 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Miera iela, Centrs, Rīga,
91 800€
Ausekļa iela, Centrs, Rīga,
81 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€