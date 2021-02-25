Эмма Уотсон отказалась от кино ради отношений
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Британская актриса Эмма Уотсон отказалась от работы в кино ради своего возлюбленного Лео Александра Робинтона, сообщает Daily Mail.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как рассказал источник издания, артистка решила сделать перерыв в карьере, чтобы проводить больше времени с бойфрендом, с которым она встречается последние 18 месяцев. Собеседник газеты отметил, что, возможно, знаменитость начала думать о создании семьи. Отмечается, что зимой пара провела несколько недель на Ибице, а сейчас проживает в Лос-Анджелесе.

В апреле 2020 года стало известно, что Лео Александр Робинтон раньше занимался продажей марихуаны. Бизнесмен из Калифорнии работал в компании, которая специализируется на легальной продаже каннабиса, однако в 2019 году он оставил свою работу.

Незадолго до того, как в СМИ появилась информация о новом возлюбленном Уотсон, актриса раскритиковала традиционные модели отношений. Она заявила, что ее восхищает кинки-культура, в которой люди более осведомлены о культуре согласия.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Эмма Уотсон
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

Новые проекты

Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€