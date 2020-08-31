Еще один свидетель заявил, что Ефремов был в машине не один

Еще один свидетель защиты заявил в суде, что Михаил Ефремов в момент ДТП был в машине не один, передает РИА "Новости".

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По словам свидетеля, на заднее сиденье автомобиля артиста перед аварией сел "высокий человек в бейсболке".

Ранее адвокаты Ефремова попросили суд отправить актера к психиатрам для восстановления памяти после ДТП, однако суд отказал им в данной просьбе.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.