Российская и советская певица Валентина Легкоступова уверена, что Алла Пугачева сыграла роковую роль в ее эстрадной карьере.

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Об этом 54-летняя артистка рассказала в эфире программы "Судьба человека", пишет Dni.ru. С распадом СССР и наступлением больших социальных и экономических перемен, призналась Легкоступова, она не смогла встроиться в новую реальность, но роковую роль, уверена певица, сыграли неосторожно брошенные слова Аллы Пугачевой.

Как вспоминает Валентина Легкоступова, это произошло во время интервью Пугачевой известному телеведущему Урмасу Отту. По словам певицы, ее коллега как-то небрежно высказалась в ее адрес. Ничего ужасного, но "это сыграло роковую роль", уверена Легкоступова.

Валентина Легкоступова прославилась после исполнения песни "Ягода-малина" во второй половине 80-х годов, записала несколько хитов, но спустя несколько лет ее слава постепенно померкла. Тем не менее, она до сих пор поет и выступает, а также управляет собственным продюсерским центром.

Напомним, ранее Аллу Пугачеву уже обвиняли в "перекрытии кислорода" исполнители Михаил Муромов и Лика Стар.