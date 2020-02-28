Еще одна звезда 90-х обвинила Пугачеву в крахе карьеры

Певица Лика Стар рассказала о влиянии Аллы Пугачевой на завершение ее карьеры.

В студии телешоу "Судьба человека" звезда 90-х обвинила певицу в отмене ее концертов из-за романа с Владимиром Пресняковым, который в то время был женат на Кристине Орбакайте.

"По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты. А Володя, как трусливый котенок, сказал мне "Прощай". А потом меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах. Спросите Аллу Борисовну, зачем она это сделала, на какие факты опиралась? — сказала Лика Стар. — Я бы никогда не стала пользоваться властью, данной мне, чтобы не дать кому-то идти дальше".

Помимо романтических отношений певицу и Преснякова-младшего связывали творческие интересы — в 1994 году они записали совместную песню "Падший ангел". При этом, по словам Лики Стар, их роман продлился совсем недолго, но сильно повлиял на ее карьеру. "В один из дней в студию пришла Алла Пугачева. Она увидела нас вместе. На следующий день мне сообщили, что больше я свои песни не имею права записывать в этой студии. Я пошла в другую, не сильно расстроившись, — поделилась певица. — Этой истории позже придали большое значение, но это не так. Мы все равно записали с Володей совместную песню. Он увлекся мной, и слава богу. Сегодня есть что вспомнить. С кем не бывает".

В прошлом СМИ называли звезду 90-х разлучницей, однако сама она категорически это отрицает. По словам Лики Стар, она готова "плюнуть в лицо" любому, кто назовет ее причиной распада союза Орбакайте и Преснякова в 1996 году. Ранее певица признавалась, что не считает себя виноватой в романе с женатым мужчиной, потому что он сам ее добивался.

"Он (Пресняков) очень активно завоевывал мою симпатию, а я предпочитала делать вид, что мы всего лишь дружим. Думала, смогу спустить это на тормозах. Но Володя не просто оказывал мне знаки внимания, он делал это демонстративно! Не скрывал ничего и этим очень сильно подставил меня под удар. Ведь он был мужем Кристины Орбакайте — а, следовательно, зятем самой Пугачевой! Это я была свободна. Хотя в итоге и оказалась виноватой", — сказала артистка, отметив, что была далеко не последней в списке любовниц Преснякова.

По словам Лики Стар, после завершения романа с мужем Орбакайте ее внесли в "черный список" и перестали приглашать на концерты. "Но все равно я шла вперед. Моя популярность только росла. Зритель ждал меня, несмотря на все обстоятельства", — сказала она.

Отметим, что в 1994 году именно Пугачева разглядела талант юной исполнительницы и пригласила ее принять участие в "Рождественских встречах". Там она исполнила две свои композиции в стиле техно — "S.O.S" и "Let's Go Crazy". Воодушевленная способностями певицы, Примадонна даже называла ее своей преемницей.

"Мне предстояло перейти в театр Пугачевой, но я не хотела уходить от своего продюсера. Во-первых, такие перемены как-то не вязались с моим образом и имиджем. Во-вторых, я очень не хотела, чтобы потом было где-то написано, якобы меня сделала Алла Пугачева. Что бы ни говорили, но себя я создала исключительно сама", — сказала она в студии шоу.

Лика Стар известна благодаря синглам "Би-би такси", "Одинокая луна" и "Падай". С 1990 по 2001 год она выпустила четыре альбома — "Рэп", "Падший ангел", "Больше, чем любовь" и "Я". В 1995 году Лика Стар родила сына от первого мужа Алексея Мамонтова, а в начале 2000-х вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи, улетела к нему на Сардинию и родила двоих детей.