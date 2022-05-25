"Если на Галкина заведут дело, то я начну говорить". Пугачева высказалась о ситуации с ее мужем
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Российская певица Алла Пугачева, покинувшая Россию с мужем Максимом Галкиным после начала войны с Украиной, предпочитает держаться в стороне от обсуждений политики. Но певица готова начать говорить, если на ее избранника на родине заведут уголовное дело.

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Об этом рассказал друг семьи, российский публицист Марат Гельман в эфире YouTube-шоу "И грянул Грэм". По его словам, готовность к защите своего мужа он услышал из уст самой исполнительницы.

"То что я услышал: "Если на Максима заведут дело то, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь". Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. <…> У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей", — поделился Гельман.

Также собеседник ведущего добавил, что певица понимает, каков вес ее слова в обществе, а потому не спешит делать громкие заявления, оставляя это право своему мужу.

В апреле после ряда резких высказываний Глакина в публичном пространстве появились предположения, что на него заведут уголовное дело. Артиста могут обвинить в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Обвиняемым по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Пугачева уехала в Израиль вместе с мужем и двумя детьми вскоре после февральских событий. Исполнительница уверяет, что вскоре она вернется в Россию, а недавно опровергла слухи о возможном расставании с Галкиным.

Переехав в Израиль, Максим Галкин не забросил общение с фанатами в соцсети, где он делает заявления относительно своей политической позиции. Такое поведение не нравится российским патриотам, которые советуют ему не возвращаться домой.

К примеру журналист Михаил Шаханазаров в недавнем эфире подкаста "Полный абзац" заявил, что "Максим на статью уже наговорил".

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