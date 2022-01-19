Андрис Булис — один из немногих латышских актеров, кто способен параллельно играть большие роли на родном и русском языках. Сниматься в главной роли бежавшего из тюрьмы зэка и писать сборники стихов о любви. Разрываться между театром в Даугавпилсе и съемками в Лос-Анджелесе... Внешность героя-любовника, редкая искренность и совсем уж штучное чувство юмора — помимо очевидного, портал Delfi на интервью с актером сподвигли две премьеры: драмы "Солнечная линия" в Музее Жаниса Липке и комедии "Пьеса, где все идет не так" в театре "Дайлес".

Парень из крохотной Салацгривы никогда не боялся непростых решений и стремительных разворотов. Собирался в Спортивную академию — поступил на актерский в Академию культуры. На третьем курсе вдруг уехал в Таиланд работать фотомоделью… Получив место в труппе Национального театра, вскоре оставил стабильную работу, чтобы уйти в неизвестность с молодым режиссером Галиной Полищук — строить новую "Театральную обсерваторию", где в одной труппе русские и латышские актеры играли спектакли на обоих языках.

Когда после семи лет успеха и аншлагов проект пал жертвой экономических неурядиц и политических интриг, Андрис, следом за Галиной, оказался в вольном полете между Латвией и Россией. Другой бы мучился такой неопределенностью - Андрис ее смаковал, расширяя свое актерское пространство.

Вот уже четвертый год Булис - один из ведущих актеров театра "Дайлес". Казалось бы, к сорока годам пора угомониться. Не тут-то было. В дополнение к готовящейся премьере комедии "Пьеса, где все идет не так" в "Дайлес" и съемкам в фильме Мариса Мартинсонса "Земля, которая поет" про истоки Праздников песни, Андрис лихо соглашается на большую роль в русскоязычном спектакле "Солнечная линия" в помещениях Музея Жаниса Липке.

Пьеса одного из самых ярких драматургов современности Ивана Вырыпаева - напряженный диалог супругов среднего возраста, которые после семи лет совместной жизни переживают кризис в отношениях и пытаются найти способ остаться вместе. Мат, слезы, крики, обвинения, страсть и... бдительные глаза и уши зрителей, буквально соприкасающихся с актерами — фальши они не прощают.

Ближайшие показы спектакля Солнечная линия — 31 января, 7 и 14 февраля. Подробности — здесь.

"Андрис, любовь, а не любов! Опьять ты забыл..."



- Как это возможно в дополнение к немалому количеству ролей на родном латышском языке выучить еще и огромный текст на русском?

- За это спасибо режиссеру и продюсеру спектакля "Солнечная линия" Жене Шерменевой — она умеет уговаривать. Я понимал, как это будет нелегко, но очень хотел играть на русском, чего давно не делал и боялся потерять язык, как в свое время потерял английский.