"Есть такое мнение, что русские - раздолбаи". Владимир Хотиненко о неизбежности Ленина, английских тараканах и конце света

Поскольку моя жена Танечка провела детство в Англии, ее родители там работали, она там воспитана и с огромной симпатией относится к Англии. И я вполне нормально отношусь. Я и "Достоевского" им показывал - и чумовое обсуждение было, и "Ленин. Неизбежность" показывал. Я не обнаружил никакой агрессии, никаких подтекстов. Я думаю, что это все политические игры, а так Англия – это страна с совершенно замечательными традициями, но со своими тараканами. К ним нужно относиться с уважением.

Вы часто говорите о неизбежности. Сейчас говорят о возможности новой войны. Вы чувствуете ее неизбежность?

Знаете, все, что я слушаю в последнее время по это поводу – это абсурд, это все дичь! Объясню почему. Я живу уже немножко на этом белом свете. Причем, дело не в том, верить или не верить в начало войны. Сталин тоже не верил в начало войны, а она началась. О какой войне мы говорим? Если мы говорим всерьез о войне, то тогда мы все полные идиоты – и я, и вы, и мы все кретины, если мы говорим о войне. Потому что сегодня война – это запульнули все ракеты и все, и конец света. И если мы говорим о конце света, то я в это не верю. Я даже не буду верить, когда он наступит, не дай Бог. Если имеется в виду похулиганить – это один вопрос. Но о серьезной войне сегодня говорить не приходится. Я бы даже не употреблял слово "война". Тогда давайте сразу говорить о конце света.

У вас украинская фамилия и, наверное, немало родственников, коллег и друзей на Украине. Как вы сегодня с ними общаетесь?

Россия знает и более строгие времена, когда во время Гражданской войны и близкие родственники оказывались по разные стороны баррикад. Это, к сожалению, природа общечеловеческая, даже не национальная. Конечно, у меня есть родственники на Украине и, к сожалению, связи прерваны с родными и близкими. Я ни с кем не общаюсь. Сестра иногда мне передает какие-то приветы. Если всерьез рассматривать этот вопрос, у меня это есть в фильме "Гибель империи". Там та же история с Украиной. И что характерно, там есть и Грузия. Это все происходило в 1918 году. Один в один как сегодня. Я считаю, что все в небесах уже было написано, пьеса написана, а мы просто исполняем роли.

Foto: Kadrs no filmas

За фильм "Поп" вы были удостоены ордена священномученика Иоанна Рижского. Митрополит Александр тогда предложил вам задуматься об идее съемок художественного фильма о судьбе нашего святого. Могут ли документальные фильмы, рассказывающие о единстве русских и латышей в вере и ценностях, способствовать налаживанию добрососедских отношений между нашими странами?

Я лично совершенно убежден, что истории святых – они больше для документального, нежели художественного кино. Могут ли такие фильмы служить примирению? Все может служить примирению. Главное, чтобы было намерение. Вот я наивный человек. Это я не кокетничаю – я, правда, наивный человек. Я, правда, не понимаю, как человечество, которому тысячи и тысячи лет, которое создало столько художественных произведений и вроде приблизились к пониманию красоты, когда есть столько музыкальных произведений, философии, когда есть святые писания во всех конфессиях – почему мы убиваем друг друга по-прежнему и даже с большим усердием? Я не понимаю! Это значит, что есть какая-то поганая природа человека. Надо помнить, что она трагична и нелепа. А если чуть отстраниться, то и смешна, и сюрреалистична. Но все равно – делай, что должно и будь, что будет! Нужно прилагать к этому все усилия.

Foto: Kadrs no filmas

Следите ли вы за спорами вокруг обсуждения проекта указа о "традиционных духовно-нравственных ценностях"? Несколько российских театральных деятелей и кинематографистов выступили против этого проекта (Калягин, Бондарчук, Сокуров и другие).

Я тоже подписался под этим письмом. Это не означает, что нет такой проблемы. Проблема есть. Но в той сфере деятельности, которой мы занимаемся, законом каким-то ничего не решить. Сколько попыток уже было. Это надо решать иначе. И в Министерстве культуры, и в Фонде кино мы можем все решать коллегиально. Мы все дружно принимаем решения, кого запускать в производство, а кого не запускать. Значит, дело не в законе, а в сообществе людей. Нам ведь никто не приказывает. Сейчас приказать никому ничего невозможно. Есть один закон – нравственность! Несмотря на то, что я считаю, что проблема существует – это не метод решения. Сначала нужно, чтобы люди получали достойное образование, а потом эти образованные люди выйдут на определенный уровень понимания, что такое патриотизм, что такое родина и так далее.

Сегодня очень много выходит фильмов с таким чернушным смыслом, ваше мнение – если государство выделяет деньги на фильм, может ли оно ставить какие-то условия перед режиссером? Или художник вправе свое творческое удовольствие получать за чужие деньги?

Я считаю нет – не вправе. Я всегда эту точку зрения озвучивал, тем не менее подписал письмо против этого закона. Но я всегда считал, что вообще-то, если вы хотите получать удовольствие, то это надо получать за свои деньги или за деньги людей, которых вы сможете убедить. Но у государства есть свои задачи. В сфере культуры есть задачи культурные, образовательные. Дальше мы начнем искать ту тонкую грань – а что такое чернуха? Ведь по правде говоря, "Преступление и наказание" - это чернуха. Великий художник Босх, вы уж меня простите, там светлого пятнышка не найти. Знаете, когда я работал над "Бесами", мне попался материал, что какая-то американская девушка, когда рассматривала в музее триптих Босха, вдруг увидела, что на заднице какого-то грешника написаны… ноты! Она это сфотографировала, вернулась в Америку, а это оказалась оратория, они ее исполнили. Причем есть версия, что это сам Босх написал. Понимаете, какая странная игра. И у меня эта оратория звучит в фильме, мне захотелось, чтобы этот босховский сюр прозвучал… Это такая же тонкая грань, как отделить порнографию от эротики. Вы знаете, когда это талантливо – это эротика, когда бездарно – порнография. Но опять же – кто это будет решать? Ведь в школе уже и "Преступление и наказание" не хотят преподавать. Говорят, что слишком сложно и мрачно.

Что вы думаете о состоянии современного российского кино?

Современное российское кино, так же, как и современное кино во всем мире, находится в состоянии, с моей точки зрения, неопределенном. Сколько в проклинаемые застойные времена снималось талантливых и гениальных фильмов, сейчас нам это и не снилось даже! Блуждание происходит во всем кинематографе из-за отсутствия некой идеи человеческой, которая вела вперед, например, Че Гевару. Это идея в достижении человеческого счастья. Она неосуществима. Идея справедливого мира сама по себе хорошая, но, поскольку идеи осуществляют люди, они, как правило, их портят. Мой любимый фильм сейчас – это Don't look up ("Не смотри вверх"). Он абсолютно точно иллюстрирует наше цивилизационное человеческое положение.

В каких советских и российских картинах наиболее правдиво, художественно ярко и глубоко отражены слом и гибель советской цивилизации?

Если буквально, то такого фильма нет, потому что это до сегодняшнего дня процесс незаконченный… Ведь гибель цивилизации – это не то, что мы стоим на руинах Древнего Рима. Скандинавские страны сегодня продолжают жить по советским законам и очень хорошо себя чувствуют. Я пытаюсь вспомнить, где показан процесс вот этого "безвременья" и такой картины нет. Потому что можно снять об окончании какой-то эпохи, я могу привести в пример хоть свой фильм "Рой", наверное, неудобно про себя любимого, но у меня тогда был такой период… Я снял "Рой" и распался Советский Союз, снимал "Патриотическую комедию" - случился первый путч, "Макаров" - второй путч, "Мусульманин" - Чечня. У меня был некий период синхронного существования со временем. Поэтому для меня это фильм "Рой", я про это снимал…

Ваша цитата: "Развал Советского Союза — такая же колоссальная трагедия, как гибель Рима". Почему вы так считаете?

Потому что я люблю Рим. Я занимался Древним Римом достаточно много. Более того, у меня есть традиция – мы часто ездим с Танечкой в Рим. И всякий раз в первый же день я прихожу на римский форум и стою там минут пятнадцать. И прогоняю через себя энергетику и смыслы, которые там происходили. Что мы приобрели, а что потеряли? Ведь от римлян остался закон – римское право осталось римским правом. Те нормы искусства… В определенном смысле мир не cлишком изменился со времен развала Римской империи. А с СССР что мы потеряли? Мы имели не беспроблемный, но мир многонациональный. Мы имели национальную кинематографию. Как мы гордились киргизским, литовским, латвийским кино! Мы были вместе и дополняли друг друга. Где это все сейчас? Мы очень много потеряли в результате того, что общение и культурное пространство разрушились.

Вы в своем творчестве не раз обращались к смутным временам. А каково ваше ощущение сегодняшнего дня? Какие сейчас времена?

Смутные. Россия почти перманентно живет в смутных временах. С легкими перерывами. Но, может быть, такой плохой ситуации не было никогда… Когда я снимал "1612" про смутные времена, там был вообще бардак, там вообще ничего не было и не было шансов, пока не наступило вот это "и вдруг". В любом случае сейчас очень тяжелый период. Даже тяжелее, чем в те времена, потому что сейчас возможностей смертоубийства и тотального истребления значительно больше. Трагедия человека в том, что он от техники зависит.

Вы имеете в виду смутные времена в общепланетарном значении?

Конечно. А в России это может быть особенно болезненно. Дело в том, что против России и тысячу лет назад выступали, и тысяча пятьсот лет назад – она в этом положении находилась практически всегда, достаточно европейские карикатуры начала прошлого века посмотреть, и вы поймете, что абсолютно ничего не изменилось. Только царь поменялся на президента. Сейчас множество информационных возможностей. Под таким прессингом, как сейчас, мы, может быть, никогда не находились. Сейчас самая большая проблема – постарайтесь меня услышать! – это пошлость, которая разъедает культурное пространство.

Есть ли что-то, что вас радует и вдохновляет в современной действительности?

Меня радуют и вдохновляют мои близкие и, в первую очередь, моя жена Танечка. Мы всегда с ней неразлучны и уже четверть века живем вместе. Радует, что сегодня солнечный день. Радует, что сегодня, слава богу, ничего трагического не произошло. Казалось бы, я перечисляю пустяки, но в этих мелочах и есть суть. В завершении хотелось бы сказать, что на самом деле счастье не снаружи, а внутри. Вам никто его не принесет. Вот в фильме Don't look up замечательный финал – сидят замечательные люди за семейным столом… Радует хорошее кино, радует вечная музыка. Есть чему радоваться! Проснулся – жив, слава богу!