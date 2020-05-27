Эстрада госзаказа. Шнуров поставил неутешительный диагноз российскому шоу-бизнесу

Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров подвел итог своего конфликта с продюсером Иосифом Пригожиным.

Напомним, на днях в социальных сетях на тяжелую судьбу оставшихся без выступлений артистов, которых в период пандемии не поддерживает государство, посетовали исполнитель стриптиза и муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко и женатый на поп-звезде Валерии продюсер Иосиф Пригожин. На эти жалобы ироничными стихами ответил Сергей Шнуров, Пригожин стал оправдываться - и в итоге все это выросло в публичную перепалку с обвинениями в угрозах и обещаниями выяснить все "по мужски".

Оценив все реплики, Шнуров написал пространный комментарий, в котором поставил неутешительный диагноз российскому шоу-бизнесу и популярным артистам. Текст опубликовало издание "Комсомольская правда", и в нем лидер "Ленинграда" всерьез рассуждает о причинах нелюбви публики к казалось бы очень популярным звездам:

"Почему наши "звезды" не находят широкой поддержки у, казалось бы, своей аудитории? На жалобы о тяжелом материальном положении слышат в ответ в лучшем случае: "…идуй работать". А в худшем - ...нет, не пропустит цензура.

Выходит, что их труд мало кому нужен. Никто не собирается их спасать. Как так? Общество с нескрываемой и злорадной ухмылкой смотрит на этих "кумиров". Неужели никто не ждет их новых песен или даже просто появлений? И почему до кризиса они жили, как Звезды? Но в один миг все улетучилось. Где их преданные поклонники?

Как я думаю, фокус здесь в том, что популярность большинства деятелей официальной культуры представляет собой фикцию, миф, которому они служат из последних "творческих" сил. Я раньше задавался наивным вопросом - зачем им купленные подписчики, накрученные просмотры, фальсифицированные лайки, если залов они не собирают? Для чего им видимость успеха, если его нет?

Во всем мире нет такого феномена, а у нас каждый второй "звездун" - "накрученный". Небольшое расследование меня привело к пониманию, что весь этот морок они напускают для условных "заказчиков" своих выступлений. И это не рядовые слушатели. Не те зрители, которые покупают билеты.

Нет. Люди их вообще не интересуют. Зона их повышенного внимания и "творческой" одержимости – это, банально, бюджетные деньги и товарищи, их распределяющие. Казалось бы, где эстрада "в перьях" и где бюджет? Они вроде как из разных вселенных. Но есть место, где они пересекаются. И это... городские мероприятия и другие праздники "нефтяника".

Объясняю схему: если ты "звезда", а твой "продюсер" - со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные "дни города". За свои кровные на эти "шоу" никто не пойдёт.

А так, что? Деньги выделены, их кто-то должен освоить, вот и осваивают разномастные "звезды". Кто на "голубой огонек" пролез, тот в центре Москвы шабашит, а кто пока в "утреней почте" - те по районным центрам.

Это, кстати, ответ на вопрос: почему у нас такое убогое федеральное музыкальное телевидение. Не для людей это все. Тут иные задачи. Начальникам же для отчетности, да и так, для души, - мол "звезда" у нас настоящая, прилагают скрины лайков и просмотров, да и мелькание в телеке на пользу.

А вы спрашиваете - почему такие унылые концерты? Да им зритель вообще не нужен. Нет экономической заинтересованности в слушателях. Отыграл "че-нидь да как-нидь", главное, с "губером" потом посидеть, вот где нужно постараться. Поэтому и поддержки они от людей не дождутся. Вот и вся история. И пока такая "шушера" будет делать вид, что делает нам "искусство", ни о каком Искусстве речи быть не может".