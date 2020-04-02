"Эта будет моей". Волочкова обвинила бывшего руководителя в домогательствах

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что в ее жизни были случаи, когда она испытывала домогательства со стороны "влиятельных мужчин". По словам 44-летней звезды, в центре одной из подобных историй был Махар Вазиев, экс-руководитель балетной труппы Мариинского театра.

"У меня были случаи, когда я сталкивалась с домогательством влиятельных мужчин, — цитирует Волочкову "Комсомольская правда" со ссылкой на ее мемуары. — Последствия смены власти в Мариинском стали для меня роковыми".

Согласно Волочковой, произошло это, когда ей было всего 19 лет — то есть в 1995 году, тогда Вазиев и возглавил балетную труппу театра. Вспоминая о той ситуации, она подчеркнула, что никогда и не думала строить карьеру "через постель", а также призналась, что в тот момент состояла в отношениях с других солистом театра.

"Вазиев сразу показал всему театру свое истинное лицо тирана и во всеуслышание, в присущей ему вульгарной форме, указывая на меня, заявил: "А вот эта будет моей". Для меня и сейчас такая постановка вопроса звучит дико и неприемлемо. А уж в 19 лет… Тем более что в то время у меня уже был роман с Фарухом Рузиматовым, он был солистом Мариинского театра и моей первой серьезной любовью.

Но даже если бы мое сердце в тот момент было свободно, я бы никогда даже не смогла помыслить о том, что свою карьеру можно построить на каких-то интимных отношениях с мужчиной. Как теперь выражаются — "через постель", — поделилась Волочкова.

Как рассказала балерина, тогдашний глава балета "Мариинки" якобы "постоянно вызывал ее в кабинет для "личных бесед" и выставил ей в числе прочего финансовые требования, предложив "много ролей" в обмен на часть ее гонораров. Однако Волочкова от этого отказалась.

"На что Вазиев никак не рассчитывал, так это на то, что с таким положением дел и с такими предложениями я мириться была категорически не согласна. И ответила твердое "нет" на все его притязания и предложения", — заявила она.

Увольнять балерину из театра при этом тогда не стали — вместо этого балерине начали предлагать новые партии, по ее же словам, "превращая жизнь артистки в кошмар".

"Надеясь на то, что трудности испытаний перевесят и сломят мою волю, — пояснила Волочкова. — И все же я сумела разорвать этот порочный круг, прорвать блокаду Вазиева и в свободный период поехать танцевать в Японию. А позднее наладила контакты и с другими театрами, где впоследствии выступала. Я изначально твердо себе пообещала, что не дам Вазиеву превратить меня в крепостную балерину".

Волочкова также вспомнила, что написала заявление об увольнении, когда собиралась переходить в Большой театр (там она работала в 1998-2003 годах), сделав это особенно ярко, — и после этого Вазиев якобы запретил ей переступать порог "Мариинки".

"[Он] практически силой пытался заставить написать заявление по собственному желанию. Но вместо этого я написала: "Я, Анастасия Волочкова, прошу меня уволить по причине невыносимых условий, создаваемых для меня Махаром Вазиевым". И с гордостью удалилась", — поделилась артистка.

58-летний Махар Вазиев был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне — Мариинский театр) в 1979 году, а в 1995-м стал руководителем его балетной труппы: этот пост он занимал вплоть до 2008-го. Впоследствии некоторое время был руководителем балетной труппы итальянского театра "Ла Скала". С 2016 года Вазиев управляет балетной труппой Большого театра. Согласно Starhit, комментировать обвинения Волочковой он отказался.