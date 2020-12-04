Это больно. Стас Михайлов честно рассказал о ботоксе и пересадке волос
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Кумир российских женщин Стас Михайлов рассказал, какие процедуры красоты использует в уходе за внешностью.

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Недавно певец стал гостем YouTube-шоу "Алена, блин", где признался, что сделал три операции по пересадке волос, о чем уже давно говорили его поклонники, заметившие перемены во внешности исполнителя. По словам Михайлова, хирурги использовали исключительно его собственные волосы.

А вот ботокс ему пришелся не по нраву. Стас рассказал, что когда эта процедура стала относительно массово появляться в России, ему предложили попробовать и он согласился. Но был разочарован из-за болезненных ощущений. "Это больно, зачем мне это нужно?", - говорит артист.

Не стал скрывать Михайлов и проблемы со здоровьем. Три года назад он пережил операцию из-за пароксизмальной аритмии. Кроме того, из-за межпозвоночной грыжи певец не может полноценно заниматься спортом.

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