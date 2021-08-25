"Это детская порнография". Ребенок с обложки альбома Nirvana подал на группу в суд
Foto: Publiciatātes foto

Спенсер Элден, которого сфотографировали для обложки культового альбома Nirvana "Nevermind", когда он был еще младенцем, решил подать на группу в суд за сексуальную эксплуатацию детей. Судебный иск был подан всего за месяц до 30-летия знакового альбома.

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Обложка альбома "Nevermind" – одна из самых известных во всем мире. На ней изображен тогда еще четырехмесячный Элден, плавающий голым под водой и тянущийся к долларовой купюре. Спенсер Элден был сыном друга фотографа альбома Курта Уэддла. Представители лейбла группы Nirvana "Geffen" изначально были против того, чтобы пенис Элдена был виден на фотографии, но Курт Кобейн настаивал на том, чтобы обложка альбома не подвергалась цензуре. Фронтмен Nirvana сказал, что единственный возможный компромисс — это прикрывающая интимную часть тела наклейка с надписью: "Если вас это оскорбляет, значит, вы скрытый педофил".

По данным издания TMZ, Элден подал иск против Кобейна и оставшихся в живых участников Nirvana, утверждая, что его законные опекуны не давали формального согласия на использование его изображения на обложке альбома. Также он говорит, что изображение — это детская порнография, а договоренность о прикрывающей интимную часть тела наклейке так и не была выполнена.

Элден требует не менее 150 тысяч долларов (127 604 евро) в качестве компенсации за эксплуатацию и пожизненную травму.

Судебный иск идет вразрез с тем, как Элден относился к обложке альбома в 2016 году. Тогда мужчина снова сфотографировался под водой тем самым отметив 25-летие выхода пластинки. В то время он говорил New York Post: "Я предложил фотографу снова фотографироваться голым, но он решил, что это будет несколько странно, поэтому я надел свои плавки".

В том же интервью он добавил: "Юбилей альбома кое-что для меня значит. Так странно, что я снялся для обложки за пять минут, когда мне было четыре месяца, и в итоге это стало культовым изображением".

Тем не менее, Элден жаловался на группу Nirvana в прошлом. Несколько лет назад он говорил: "Одно дело использовать мое изображение для обложки альбома, другое — сделать 30 миллионов альбомов, а потом притвориться, будто вы меня не знаете. Я никогда даже не встречал этих парней".

Издание TMZ обратилось к представителям Курта Кобейна, а также к участникам группы Дэйву Гролу и Кристу Новоселичу, но пока не получило ответа.

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