"Это гнусная агрессивная война". Роджер Уотерс обратился к Путину с неудобными вопросами

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс, обвинявший Украину в разжигании конфликта, который привел к войне, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.

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Письмо музыкант опубликовал в своем профиле в Facebook, и в нем он задает Путину несколько неприятных вопросов, ответы на которые хотелось бы услышать всем.

"Недавно я читал комментарии в социальных сетях, где меня спрашивают, почему я написал Елене Зеленской, а не Владимиру Путину. Очень хороший вопрос. Рад, что спросили, вот мой ответ", - пишет Уотерс.

Приводим его обращение полностью:

"Дорогой президент Путин, со дня вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля этого года я старался использовать свое скромное влияние, чтобы способствовать прекращению огня и дипломатическому урегулированию, отвечающему потребностям безопасности как Украины, так и Российской Федерации. Я написал два открытых письма госпоже Елене Зеленской, супруге президента Украины. Эти письма легко найти в Интернете. Меня все чаще просят написать и вам, так что вот.

Во-первых, хотели бы вы увидеть конец этой войны? Если бы вы ответили "Да, пожалуйста", это сразу облегчило бы задачу. Если бы вы сказали, что у Российской Федерации нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска, это тоже было бы хорошо. Я говорю это, так как знаю некоторых людей, которые считают, что вы хотите захватить Европу, начиная с Польши и стран Балтии. Если это так, идите на х..., и мы все могли бы перестать играть в отчаянно опасную ядерную игру, в которой, кажется, так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики. Давайте, просто взорвите друг друга и мир вдребезги. Проблема в том, что у меня есть дети и внуки, как и у большинства моих братьев и сестер по всему миру, и никому из нас не понравится такой исход. Так что, пожалуйста, господин Путин, сделайте одолжение и дайте нам такую ​​гарантию.

Если я правильно понял ваши предыдущие речи, вы хотели бы договориться о состоянии нейтралитета для суверенной соседней Украины? Правильно? Если предположить, что такой мир может быть заключен путем переговоров, он должен включать абсолютно обязывающее соглашение, что никаких вторжений больше не будет. Я знаю, знаю, что США и НАТО вторгаются в другие суверенные страны в мгновение ока или из-за нескольких баррелей нефти, но это не значит, что и вы должны. Ваше вторжение в Украину застало меня врасплох, это гнусная агрессивная война, неважно, спровоцированная или нет.

Когда г-жа Зеленская ответила мне в Twitter, я был очень удивлен и сильно тронут. Если бы вы ответили мне, я бы очень уважал вас за это и воспринял бы это как достойный шаг в правильном направлении к устойчивому миру.

Искренне Ваш, Роджер Уотерс".