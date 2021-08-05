"Это грязная ситуация". Бедная дочь богатого Доктора Дре живет в машине

Старшая дочь рэпера Доктора Дре (Dr. Dre) ЛаТанья Янг (LaTanya Young) оказалась бездомной и живет в своей машине. Она рассказала таблоиду Daily Mail о своем бедственном положении.

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Доктор Дре — американский рэпер и продюсер, один из наиболее успешных битмейкеров в рэп-музыке. Сейчас состояние Дре оценивается в 820 миллионов долларов, что делает его третьим самым богатым рэпером в мире.

​​38-летняя ЛаТанья Янг — дочь Дре от первого брака. Рэпер развелся с ее матерью, Лизой Джонсон, когда девочке было пять лет. Сама ЛаТанья в одиночку воспитывает четверых детей.

Сейчас дочь рэпера работает курьером в нескольких сервисах по доставке еды (DoorDash и Uber Eats) и ночует в арендованной машине. Она говорит, что не может позволить себе снимать жилье в штате Калифорния, потому что цены на аренду там очень высокие. По ее словам, она обращалась к отцу за помощью, но тот не поддерживает ее финансово уже больше полутора лет.

Теперь женщина боится потерять арендованный автомобиль, потому что у нее нет возможности за него заплатить. "Машина стоит больших денег. Это внедорожник, который стоит 2 300 долларов за три недели, а я смогла заплатить только за одну" — сказала она. ЛаТанья просила адвоката Доктора Дре о помощи, но он отказал ей, потому что она говорила о своем отце с прессой. "Мои дети сейчас остаются у друзей — в машине живу только я", — заявила она.

Dr. Dre's eldest daughter, 38, reveals she's homeless, living out of her SUV rental and hasn't received a dime from him in 18 months despite repeated pleas for help

Dr. Dre's eldest daughter LaTanya Young has been living out of her car while working as a delivery driver pic.twitter.com/eTuO7NYDlZ — MassiVeMaC (@SchengenStory) August 4, 2021

ЛаТанья Янг не видела своего знаменитого отца уже 18 лет, и у нее даже нет номера его мобильного телефона. Женщина говорит, что ей приходится общаться с ним через его команду. Дочь рэпера также переживает, что ее дети никогда не встречались со своим знаменитым дедушкой: "Мои дети уже достаточно взрослые, чтобы знать, кто он. Они в шоке от того, что он не хочет иметь с ними ничего общего". Она рассказала, что когда ее отец попал в больницу, у нее не было возможности узнать о состоянии его здоровья.

Тем не менее, ЛаТанья признала, что в прошлом отец помогал ей — платил за квартиру и давал деньги на жизнь, но в январе 2020 года помощь прекратилась. "Люди называют меня дочерью миллионера и не понимают, почему я работаю", — говорит ЛаТанья. Кроме того, она заявила, что знает о любовницах отца, которым тот покупал целые дома: "Это грязная ситуация". Дочь рэпера сказала Daily Mail, что ей было больно слышать о щедром решении судьи по разводам, согласно которому Дре должен выплачивать ежемесячное пособие своей бывшей жене Николь.

"Я только что узнала, что он должен платить по 300 тысяч долларов в месяц своей бывшей жене. Это оскорбительно. Люди смотрят на меня и задаются вопросом: почему? То, что получает Николь, должна была бы получать и моя мама. Я писала ему и спрашивала, может ли он снять дом для меня, моей сестры и моих детей. Он должен был оплатить нам колледж и медицинскую страховку, но он этого не сделал", — сказала ЛаТанья.

В декабре 2020 года ЛаТанья уже говорила с прессой о проблемах с отцом. Тогда она заявила, что ей от него ничего нужно: "Деньги — это не то, что я хочу. Я сама прекрасно справляюсь. Я просто хочу проводить время со своим отцом". В 2020 году она поступила на курсы медсестер и параллельно работала курьером Fedex.