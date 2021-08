"Это грязная ситуация". Бедная дочь богатого Доктора Дре живет в машине

Старшая дочь рэпера Доктора Дре (Dr. Dre) ЛаТанья Янг (LaTanya Young) оказалась бездомной и живет в своей машине. Она рассказала таблоиду Daily Mail о своем бедственном положении.

Доктор Дре — американский рэпер и продюсер, один из наиболее успешных битмейкеров в рэп-музыке. Сейчас состояние Дре оценивается в 820 миллионов долларов, что делает его третьим самым богатым рэпером в мире.

​​38-летняя ЛаТанья Янг — дочь Дре от первого брака. Рэпер развелся с ее матерью, Лизой Джонсон, когда девочке было пять лет. Сама ЛаТанья в одиночку воспитывает четверых детей.

Сейчас дочь рэпера работает курьером в нескольких сервисах по доставке еды (DoorDash и Uber Eats) и ночует в арендованной машине. Она говорит, что не может позволить себе снимать жилье в штате Калифорния, потому что цены на аренду там очень высокие. По ее словам, она обращалась к отцу за помощью, но тот не поддерживает ее финансово уже больше полутора лет.

Теперь женщина боится потерять арендованный автомобиль, потому что у нее нет возможности за него заплатить. "Машина стоит больших денег. Это внедорожник, который стоит 2 300 долларов за три недели, а я смогла заплатить только за одну" — сказала она. ЛаТанья просила адвоката Доктора Дре о помощи, но он отказал ей, потому что она говорила о своем отце с прессой. "Мои дети сейчас остаются у друзей — в машине живу только я", — заявила она.

Dr. Dre's eldest daughter, 38, reveals she's homeless, living out of her SUV rental and hasn't received a dime from him in 18 months despite repeated pleas for help

Dr. Dre's eldest daughter LaTanya Young has been living out of her car while working as a delivery driver pic.twitter.com/eTuO7NYDlZ