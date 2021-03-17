Это известный олигарх. Богатый поклонник подарил Агате Муцениеце Maybach

Актриса Агата Муцениеце после недавнего развода с Павлом Прилучным не комментирует личную жизнь, однако, как пишет "Комсомольская правда", у нее есть поклонник. При этом весьма щедрый - недавно он подарил ей автомобиль Maybach.

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Об этом изданию рассказал телеведущий Алексей Шаранин. По его словам, поклонником артистки является известный олигарх. "Он недавно подарил Агате Maybach за 10 миллионов рублей (115 тыс. евро), - цитирует своего собеседника "КП". - С его стороны искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идет в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил".

Напомним, недавно после появления в сети видеозаписи, где неизвестный мужчина целует Агату, ей приписали отношения с женатым режиссером Климом Шипенко. Впрочем, он сразу опроверг эту информацию. А Муцениеце в социальных сетях заявила, что на видео другой человек. "Я дружу с их семьей, я люблю и Соню (Карпунину, жену Шипенко), и Клима", - ответила на слухи актриса. На днях Агата опубликовала в соцсетях совместный снимок с актером Романом Курцыным в честь его дня рождения и, предвосхищая появление очередной "сенсации", в подписи к фотографии отметила: "У нас с Ромой нет романа! На всякий случай".

Многочисленные романы приписывают и ее бывшему мужу. Многие уверены, что семья Агаты и Павла рухнула из-за актрисы Мирославы Карпович, коллеги Прилучного по театральной сцене. А во время брака, как пишут СМИ, он изменял жене с актрисой Юлией Франц. Также Прилучному приписывали роман с актрисой Зепюр Брутян - с ней Павел работал в сериале "В клетке". Сам же он относительно своих отношений с женщинами никаких комментариев не дает.