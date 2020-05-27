Это какой-то бездомный. Поклонников шокировал неопрятный вид Брэда Питта
Foto: Reuters/Scanpix

Поклонников голливудского актера Брэда Питта поразил его "запущенный" внешний вид. Фотографии с актером опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах Питт запечатлен на улице американского города Малибу, штат Калифорния, вместе с басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари.

Пользователей удивил внешний вид актера – заросшие волосы и рваные джинсы. "Он слишком стар для таких длинных волос", "Это какой-то бездомный", "Он всегда выглядит так, будто ему нужно принять ванну", — написали комментаторы.

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A post shared by persian hollywood news (@persian_hollywood_news) on May 27, 2020 at 3:38am PDT

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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