"Это легенда". Российские звезды вспоминают Юрия Шатунова

Неожиданная смерть легенды 80-х Юрия Шатунова стала шоком не только для поклонниц, но и для коллег по шоу-бизнеса. Даже для продюсера Андрея Разина, который после проигрыша суда об авторских правах на песни "Ласкового мая" грозился певцу страшными карами. Напомним, что предварительным данным, причиной смерти певца стал обширный инфаркт.

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"Я надеюсь, что это все-таки фейк какой-то. Ужас какой-то. Не могу пока никак это не прокомментировать, я надеюсь, что это все-таки неправда", — стало первой реакцией Разина. "У нас с ним были многогранные отношения. И добрые и, порой, сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются "жизнь", — поделился затем своими мыслями его бывший коллега.

Продюсер отметил, что недавно карьера исполнителя вышла на новый виток. "К сожалению, его столько недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры. Выражаю самые искренние соболезнования семье Юры", — заключил он. После чего удалил из соцсетей публикацию, в которой говорилось о его дальнеших планах отстоять в суде у Юрия Шатунова права на песни музыкального коллектива.

Это, впрочем, не спасло его от косвенных обвинений в смерти. Дана Борисова утверждает, что Разин буквально затравил Шатунова судами. Она напомнила, что еще будучи ребенком Шатунов "пахал" по несколько концертов в день. Борисова предположила, что судебные разбирательства "задолбали" погибшего музыканта. По ее словам, общественность осудит Андрея Разина за попытку отсудить у Шатунова права на использование песен "Ласкового мая". Досталось Разину и от Екатерины Гордон, назвавшей продюсера бесчестным человеком.

Другие звезды предпочли помянуть Юрия, не упоминая Разина. Например, Татьяна Буланова вспомнила о своем знакомстве с исполнителем: "Мы познакомились с ним на общем турне в Германии более 20 лет назад. Мне тогда было немного лет — и очень нравилась группа "Ласковый май", даже ходила на их концерты. Когда мы познакомились, я была поражена, насколько Юра простой в хорошем плане человек — без закидонов и звездности. Очень приятный и замечательный. Он рассказывал о своем сложном детстве. И меня поразило, что все произошедшее его не сломало. Он стал настоящим человеком. Мне нравилось, как он поет. Недавно увидела на каком-то канале его ранний клип. Он очень хорошо пел, учитывая, что нигде не учился. Это абсолютный талант от бога. Мне невероятно грустно осознавать, что его уже нет".

Митя Фомин также нашел теплые слова даже несмотря на на то, что даже не был знаком с покойным: "Это неожиданная утрата. Это странно, неприятно, печально и больно. Вчера мы услышали, что умер Пьер Нарцисс, сегодня он. Это такие молодые люди, которым еще на самом деле жить и жить. Жаль! В то время, как многие артисты перестали выступать или поют совершенно другой репертуар, его песни были востребованы как никогда. Особенно сейчас, когда многим была нужна его музыка, его песни. Это наше детство, это наша юность. Это история. Когда я был еще совсем юным, кто-то говорил, что это некачественная и наивная музыка, но прошли годы, и мы убедились в том, что для миллионов россиян песни "Ласкового мая" были и остаются про состояние беззаботного времяпрепровождения, ассоциаций с детством".

Участник группы "Отпетые мошенники" Сергей Аморалов сказал примерно то же, но короче: "Это легенда. Как бы мы ни относились к творчеству "Ласкового мая". Жалко. Наверное, творчески он все, что хотел, сказал. Семье соболезнования. А так, хороший, добрый парень. Ничего плохого никогда о нем не слышал. В плане творчества там все круто. Это эпоха, надо признать. Можно относиться по-разному, но это легенда". Аморалов добавил, что узнал о существовании группы "Ласковый май" в детстве от двоюродной сестры, нацарапавшей бритвой на руке имя Шатунова.

Актриса Юлия Захарова вспомнила о совместной работе с Шатуновым: "под него" была написан сценарий одной из серий "Счастливы вместе". "Нам было замечательно, весело и классно. Мы очень много смеялись. Он очень смешливый и замечательный. На тот момент мы даже все сдружились. Он мне показался очень талантливым в актерском плане, мобильным таким. И еще — очень европейским человеком. Жаль, что ушел на радугу такой прекрасный человек", — сказал актриса.

Высказался и продюсер Иосиф Пригожин. "...вдруг, откуда ни возьмись, появляется детдомовский мальчик, чистый, искренний! Мгновенно ставший популярным, как Пол Маккартни! Это было тогда просто сбывшейся сказкой. И ведь он и сейчас был популярным гастролером", — рассказал он. Больше всего продюсера поразило, что Шатунов сохранил популярность, при этом не будучи замешанным в скандалах для собственного пиара. Пригожин выразил уверенность, что покойный певец "останется с нами" в воспоминаниях.

Как стало известно сегодня, тело Шатунова принято решение кремировать, а прах захоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Похороны состоятся 28 июня.