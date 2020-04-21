Это не стресс. Почему облысел принц Гарри
Foto: Vida Press

Трихолог Спенсер Стивенсон раскрыл причину облысения британского принца Гарри, сообщает издание Express.

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Врач сообщил, что принц страдает от выпадения волос. "Болезнь является на 100 процентов генетической, она никак не связана со стрессом", — пояснил эксперт. Он высказал предостережения, что если Гарри не займется решением проблемы, то вполне вероятно, что через несколько лет он облысеет так же, как его старший брат, герцог Кембриджский Уильям.

Однако Стивенсон предполагает, что принц Гарри все же переживает из-за необходимости тщательнее следить за своим внешним видом, чтобы соответствовать супруге Меган Маркл.

В связи с этим в феврале герцог Сассекский посетил престижную трихологическую клинику Philip Kingsley Trichological Clinic в Лондоне. По информации издания The Sun, там ему сделали пересадку волос. До этого журналисты отмечали, что залысина принца увеличилась вдвое со дня свадьбы с Меган Маркл в мае 2018 года. Однако к 2020 году волос на голове Гарри стало значительно больше.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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