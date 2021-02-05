Это неприемлемо. Заболевшая Covid-19 дизайнер Донна Каран в ужасе от положения медсестер

Американский модельер Донна Каран заболела COVID-19 – и обнаружила, что медицинский персонал в больнице, где ее лечили, находится в тяжелом положении, сообщает Page Six.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Дизайнер рассказала об этом на встрече, посвященной сбору пожертвований на кампанию одного из кандидатов в мэры Нью-Йорка, Рэя Макгуайра.

"Недавно я была в госпитале, у меня "ковид", — рассказала Донна Каран, появившись на встрече в Zoom в черной защитной маске. – Я лично столкнулось с этим, и меня поразила система ухода за пациентами".

Модельер уточнила, что ее потрясло не то, как в медучреждении заботятся о больных – а то, что переживают сами медицинские работники. "Кто будет заботиться о медсестрах? – заявила она. – То, что я видела, неприемлемо".

Она не уточнила название больницы в Нью-Йорке, где проходила лечение, но сообщила, что о ней самой там прекрасно заботились. "Но я смотрю на медсестру и спрашиваю: "Вы прошли вакцинацию? Она говорит: "Нет". Я спрашиваю: "Как же вы здесь работаете?" Она говорит: "Это моя работа. Мне нужно вам помогать", — рассказала Донна Каран. По ее словам, об условиях труда во время пандемии она поговорила и с другими представительницами среднего медперсонала, "и то, что они делают весь последний год, невероятно". "Мы должны заботиться о медсестрах", — заключила Донна Каран.

Модельер привлекла внимание к проблеме, о которой говорили в течение нескольких месяцев: среднему медицинскому персоналу в американских больницах не хватает средств индивидуальной защиты, чтобы предохранить себя от заражения при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В декабре 2020 года британская газета The Guardian сообщила, что с начала пандемии в США умерли от коронавируса 2900 медиков – согласно исследованию, проведенному совместно с Kaiser Health News. При этом отмечалось, что большинство умерших были в возрасте менее 60 лет.

Издание также обнаружило, что в тех базах данных, где указывается расовая и этническая принадлежность, 65% жертв COVID-19 составляют темнокожие. Проведя интервью с родственниками умерших медиков, журналисты выяснили, что их недостаточно обеспечивали средствами индивидуальной защиты.