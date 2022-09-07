Это очень хорошая работа! Бывший глава Latvenergo Арис Жигурс стал водителем такси

Бывший руководитель "Latvenergo" Арис Жигурс теперь является сотрудником SIA "AB Taxi", которое сотрудничает с "Bolt", и возит пассажиров, выяснил портал Delfi.

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Эксперт по энергетике, который с 2010 по 2020 год был председателем правления "Latvenergo", а с 1996 по 2010 год руководил "Rīgas siltums", в настоящее время водит такси. Как говорит сам Жигурс, "лучше уж так, чем ничего не делать".

В разговоре с Delfi Жигурс рассказал, что работает таксистом уже несколько месяцев и что для него это приработок, а не основная работа. "Это очень хорошая работа! Встречаться с людьми, общаться", — говорит он, добавляя, что от клиента зависит, будет он разговорчивым водителем или мочаливым. Что касается финансовой выгоды, Жигурс объясняет, что "это намного лучше, чем ничего не зарабатывать".

Тем не менее Жигурс не готов рассказать, какая у него основная работа на данный момент. Следует отметить, что в феврале этого года бывший глава "Latvenergo" учредил фирму "AZ EV", единственным членом и должностным лицом которого является он сам. Компания занимается консалтингом.

На вопрос, не беспокоит ли его грядущая суровая зима в связи с ростом цен на энергоресурсы, Жигурс отвечает утвердительно. Что бы он делал по-другому, если бы все еще был менеджером высокого уровня? "Я бы, наверное, гораздо раньше думал о закупках топлива, о закупках газа. Потому что нынешняя ситуация незавидная", - поясняет он.

Как сообщалось, в 2020 году Жигурс покинул пост председателя правления "Latvenergo" после скандала, когда программа "DeFacto" пролила свет на так называемые "банные переговоры" 2015 года. В сентябре 2020 года правление "Latvenergo" начало расследование - проявляла ли компания в 2015 году благосклонное отношение к Марису Мартинсонсу и связанным с ним компаниям и лицам. Жигурс в это время ушел в отпуск, а по окончании отпуска подал прошение об отставке.

Проведенная проверка не выявила дополнительных фактов, которые требовали бы дополнительной уголовно-правовой оценки. Однако председатель правления "Latvenergo" Иварс Голстс подчеркнул, что в ходе проверки были выявлены нарушения правил корпоративной этики, и, по его словам, председатель правления "не должен был участвовать в определенных переговорах".