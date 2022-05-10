Политик Национального объединения Имантс Парадниекс официально женат на своей жене Дине уже более трех десятков лет, но как минимум трое его детей родились вне брака. Парадниекс посетил интернет-ток-шоу режиссера Дж. Джиллинджера "Dž.Spot", где попытался объяснить свое полигамное видение жизни.
Полигамия Иманта Парадниекса уже давно стала упоительной темой, как для отечественной желтой прессы, так и для местных политиков, у которых много вопросов по поводу отстаиваемых Национальным объединением семейных ценностей; ведь сейчас члены этой партии активно выступают против принятия так называемого Закона о гражданском союзе. Напомним, что этот законопроект призван урегулировать юридические отношения однополых пар, а также тех, кто состоит в гражданском партнерстве вне зависимости от сексуальной ориентации.
В декларации государственного чиновника Парадниекс указал свою жену Дину Парадниеце, четырех сыновей и одну дочь. Однако известно, что Парадниекс является отцом не менее семи детей и только четверо старших — Хардийс, Анете, Имант и Ричард — родились в его официальном браке. Так сына Хелвиса родила депутату, как он ее сам называет, "вторая жена" Яна, а еще двое младших детей родились у него в отношениях с дамой по имени Лита.
Во время разговора с Джиллинджером Парадниекс объяснил, как он воспринимает женщин и почему у него внебрачные связи с такими последствиями — рождаются дети. Чисто визуально эталоном его женственности всегда была актриса Ким Бейсингер, но в женщинах, по его словам, ему важнее внутренний мир и умение дарить любовь. Он называет женщин "святым источником".
"Женщина чувствует суть и ауру. Женщина может быть бесконечно красивой, однако пустой— не вызывать никаких положительных чувств. В женщине с большой буквы — женственность вибрирует во всей своей красе, она ощущается всеми органами чувств. Вопрос только в том, в какой момент ты даешь волю чувствовать или не чувствовать",— рассуждает о женской привлекательности Парадниекс.
На вопрос, как он, консерватор, может долгие годы жить с несколькими женщинами и не скрывать этого, политик объясняет это личным выбором, за который он берет на себя ответственность, а двойная жизнь — это не тот идеал, к которому должны стремиться другие."Идеальная модель — это брак, жена, дети и вечность, пока смерть не разлучит нас! Я и близко не идеальная модель. Это очень трудная жизнь", — объясняет он.
На вопрос Джиллинджера, почему он терпимо относится к своей модели и отрицает другие варианты семьи, политик ответил, что поддерживает союз между женщинами и мужчинами, в котором рождаются дети. "Я благодарен Богу за каждого ребенка, который у меня есть, потому что мои дети — моя ценность, и я знаю, что также являюсь авторитетом для своих детей. Я планировал, что моя жизнь сложится именно так", — объясняет свою полигамию политик.
Парадниекс "окольцевал" свою жену, когда ей исполнилось всего 18 лет, но уже тогда понял, что "питается женской искрой", и пообещал хранить супруге духовную верность; он считает любовь между ними подарком от Бога. "Моя жена — это часть меня, моя сущность… Другие отношения никогда не были самоцелью [...], они не означают, что я нарушил то самое главное обещание", — говорит Парадниекс, добавляя, что понимает: со стороны это выглядит, как попытка самооправдания.
Политик также цитирует немецкого философа Артура Шопенгауэра: главное для мужчины — духовная верность своей жене, а для женщины — телесная. Потому что женщина отдается мужчине всей своей сущность, а мужчина же воспринимает отношения иначе.
Напомним, что ранее законная супруга политика в интервью СМИ признавалась, что смирилась с поведением мужа.