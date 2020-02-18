Телеведущий Дмитрий Дибров был госпитализирован из кинотеатра, где посетил премьеру фильма Егора Кончаловского "На Луне". Первую помощь потерявшей сознание телезвезде оказал его коллега Леонид Якубович.

По информации Telegram-канала Mash, у Диброва якобы случился приступ эпилепсии.

Очевидцы инцидента рассказали, что журналист находился в кинотеатре вместе с коллегой Леонидом Якубовичем. Когда Диброву стало плохо, ведущий "Поля чудес" не растерялся, оказал необходимую первую помощь и попросил людей вызвать "скорую", передает "Комсомольская правда". Позднее журналист в разговоре с изданием подробно рассказал о помощи Якубовича.

"Интересно, что Леня Якубович, с которым мы находились на этой премьере, немедленно позвонил и нашей коллеге, теледоктору Малышевой, и жене моей позвонил. Проявил такую вот солидарность", — сказал Дибров.

Сразу после появления информации, он поспешил прояснить сложившуюся ситуацию и подтвердил, что действительно был госпитализирован, однако опроверг информацию об эпилепсии. "Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто — так бывает с людьми", — цитирует телеведущего, которому в ноябре исполнилось 60 лет, РИА "Новости".

Он также рассказал, что доктора провели тщательное обследование — сделали МРТ и кардиограмму, но никаких осложнений не нашли. "Просто старость называется", — посетовал Дибров.

В комментарии "Рен ТВ" он назвал случившийся приступ "внезапным обмороком". Точных причин потери сознания телезвезда пока назвать не может.

Официальный представитель ведущего Табриз Шахиди также заявил, что сейчас Дибров себя чувствует хорошо, и опроверг звучавший ранее диагноз эпилепсии, передает РИА "Новости". Жена Диброва Полина сообщила ТАСС, что он уже вернулся домой.