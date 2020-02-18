RIA Novosti/Scanpix
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Телеведущий Дмитрий Дибров был госпитализирован из кинотеатра, где посетил премьеру фильма Егора Кончаловского "На Луне". Первую помощь потерявшей сознание телезвезде оказал его коллега Леонид Якубович.
По информации Telegram-канала Mash, у Диброва якобы случился приступ эпилепсии.

Очевидцы инцидента рассказали, что журналист находился в кинотеатре вместе с коллегой Леонидом Якубовичем. Когда Диброву стало плохо, ведущий "Поля чудес" не растерялся, оказал необходимую первую помощь и попросил людей вызвать "скорую", передает "Комсомольская правда". Позднее журналист в разговоре с изданием подробно рассказал о помощи Якубовича.

"Интересно, что Леня Якубович, с которым мы находились на этой премьере, немедленно позвонил и нашей коллеге, теледоктору Малышевой, и жене моей позвонил. Проявил такую вот солидарность", — сказал Дибров.

Сразу после появления информации, он поспешил прояснить сложившуюся ситуацию и подтвердил, что действительно был госпитализирован, однако опроверг информацию об эпилепсии. "Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто — так бывает с людьми", — цитирует телеведущего, которому в ноябре исполнилось 60 лет, РИА "Новости".

Он также рассказал, что доктора провели тщательное обследование — сделали МРТ и кардиограмму, но никаких осложнений не нашли. "Просто старость называется", — посетовал Дибров.

В комментарии "Рен ТВ" он назвал случившийся приступ "внезапным обмороком". Точных причин потери сознания телезвезда пока назвать не может.

Официальный представитель ведущего Табриз Шахиди также заявил, что сейчас Дибров себя чувствует хорошо, и опроверг звучавший ранее диагноз эпилепсии, передает РИА "Новости". Жена Диброва Полина сообщила ТАСС, что он уже вернулся домой.

Source

Sharing Options

6

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form