Младший сын покойного американского поп-певца Майкла Джексона Биджи впервые публично высказался об отце в ходе телепередачи Good Morning Britain от канала ITV. Отрывок из программы был опубликован в Twitter.

Биджи, известный ранее по имени Блэнкет, поговорил с журналистами ITV на вечеринке в честь Хеллоуина, которую устроил его брат Принц в калифорнийском доме семьи Джексонов. "У этого дома и здешней студии большая история. В этом был весь он [Майкл Джексон], это то, чего бы хотелось каждому из нас, — создавать вещи, которые радовали людей, приносили им пользу", — сказал 19-летний наследник короля поп-музыки.

Отмечается, что Биджи было семь лет, когда его отец скончался от сердечного приступа, вызванного ошибкой лечащего врача. Его, Принца и их сестру Пэрис вырастила и воспитывала бабушка — Кэтрин Джексон.

В апреле этого года дочь покойного поп-певца Пэрис поделилась подробностями о своем детстве. Наследница Джексона заявила, что у нее и ее братьев было "привилегированное" детство, однако знаменитый отец воспитывал в них "сильные моральные качества".

EXCLUSIVE: Bigi Jackson speaks about his father, Michael Jackson's legacy for the first time.

Bigi, formerly known as Blanket, is using his voice to call on world leaders to tackle the problem of climate change as COP26 begins. pic.twitter.com/920Zlk4usK