Это зависть к дочери. Модель Хайди Клум пристыдили за откровенные фото
Foto: Reuters/Scanpix

Немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум призвали отказаться от публикации откровенных фото в интернете и уступить славу юной дочери, пишет The Sun.

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Поводом для обсуждения ситуации стал снимок 47-летней знаменитости с оголенными ягодицами в платье из туалетной бумаги. Звезда разместила кадр в Instagram сразу после того, как ее 16-летняя дочь Лени Клум поделилась фотографиями с фотосессии у всемирно известного фотографа Джона Рэнкина.

Отмечается, что супермодель уже удалила упомянутый снимок со своей страницы в Instagram.

По мнению психотерапевта Филипа Ходсона (Philip Hodson), Хайди Клум испытывает зависть к дочери из-за ее успеха, красоты и молодости. "Иметь красивую мини-версию самой себя может быть непросто. Ты смотришь на нее как в зеркало, словно путешественник во времени, и видишь то, чего у тебя больше нет. В связи с ревностью матери у ребенка могут возникнуть комплексы. Он может начать чувствовать себя недостойным и думать, что с ним что-то не так", — объяснил врач.

Специалист добавил, что этот случай подтверждает факт того, что даже знаменитости, которые располагают неограниченными денежными ресурсами, не могут оставаться вечно молодыми. По его словам, женщинам стоит обратить внимание на качество их внешнего вида в том возрасте, в котором они есть, а не в том, в котором они когда-то были в прошлом.

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A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)
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A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Хайди Клум
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