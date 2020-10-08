Еврей и литвак. Исследователь обнаружил предков Вуди Аллена из Паневежиса
Foto: Reuters/Scanpix

Специалист по изучению еврейской культуры и исследователь Марюс Галадаускас несколько дней назад объявил сенсационную новость – деды легендарного кинорежиссера Вуди Аллена родом из Паневежиса, пишет литовский портал DELFI со ссылкой на издание Sekundė.

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Настоящее имя Вуди Аллена - Аллен Стюарт Конигсберг. Он родился в 1935 году в Нью-Йорке. По словам Галадаускаса, дед кинорежиссера Исаак Кенигсберг, прадед Шмуэль и прапрадед Мойша родом из Паневежиса - Поневежа, как до 1917 г. называли город.

"Это интересное открытие, до сих пор об этом ничего не слышали", – сказал Галадаускас, у которого отец и дед родом из Паневежиса. "То, что Вуди Аллен - еврей и литвак - известно давно. Он и сам много об этом говорил. Только вряд ли он точно знает, откуда именно родом его предки. Долгое время указывалось, что они из России. Литва тогда входила в состав Российской Империи. Это порой осложняет поиск предков", – объяснил исследователь.

Это открытие Гаадаускас сделал всего неделю назад, поэтому еще не успел углубиться в историю семейства Кенигсбергов.

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