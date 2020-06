View this post on Instagram

Знаете, последние лет 5, я жил в самом настоящем аду! Ещё пол года назад, я думал что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься «едой» и трамплином для своих «деток», когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой- музыка! Написал хорошую песню- ты для них «Бог», написал не удачную- ты враг! А если, не дай Бог, удачная песня у другого артиста-ууууу..😂 истерики сразу: «Ты меня предал» и тд. Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. Ты для них «еда»! И если перестал давать кровь- становишься не нужным, и к тебе относятся уже как к жертве, за которой не нужно бегать. А ты при этом этого совершенно не чувствуешь! Живешь и думаешь: «Как классно вокруг»! А оказывается- это и есть ад. Почему я это понимаю сегодня? Потому что мне есть с чем сравнить. Сегодня я просыпаюсь утром, и мне не страшно смотреть на телефон и ждать что я увижу там очередную претензию, нытьё или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла. Как мне сейчас хорошо, вы не представляете! Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки. Это и есть счастье!

A post shared by МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) on Jun 15, 2020 at 10:51am PDT