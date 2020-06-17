Российский продюсер Максим Фадеев пожаловался на потребительское отношение артистов его лейбла MALFA и сравнил их с проститутками. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
По словам продюсера, последние пять лет ему приходилось жить "в самом настоящем аду". Он пожаловался на то, что артисты его обесценивали, не считались с его мнением и желанием. "Ты просто являешься "едой" и трамплином для своих "деток" <...> А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой — музыка! Написал хорошую песню — ты для них "Бог", написал неудачную — ты враг!" — отметил Фадеев.
Осенью 2019 года продюсер объявил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA. В компанию входили такие исполнители, как Molly (Ольга Серябкина), группа Serebro, артисты Исайя, Fika и appledream. Позднее Фадеев сравнил свой лейбл с болотом с жабами и назвал расторжение контракта со всеми артистами одним из самых правильных решений в своей жизни.
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Знаете, последние лет 5, я жил в самом настоящем аду! Ещё пол года назад, я думал что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься «едой» и трамплином для своих «деток», когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой- музыка! Написал хорошую песню- ты для них «Бог», написал не удачную- ты враг! А если, не дай Бог, удачная песня у другого артиста-ууууу..😂 истерики сразу: «Ты меня предал» и тд. Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. Ты для них «еда»! И если перестал давать кровь- становишься не нужным, и к тебе относятся уже как к жертве, за которой не нужно бегать. А ты при этом этого совершенно не чувствуешь! Живешь и думаешь: «Как классно вокруг»! А оказывается- это и есть ад. Почему я это понимаю сегодня? Потому что мне есть с чем сравнить. Сегодня я просыпаюсь утром, и мне не страшно смотреть на телефон и ждать что я увижу там очередную претензию, нытьё или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла. Как мне сейчас хорошо, вы не представляете! Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки. Это и есть счастье!