Фанат Пугачевой две недели жил на крыше ее дома и воровал еду
Foto: Sputnik/Scanpix

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой рассказала о мужчине, который две недели наблюдал за артисткой с крыши ее дома.

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Об этом горничная Людмила Дороднова вспомнила в эфире ток-шоу "Звезды сошлись!" на телеканале НТВ.

Она рассказала историю, которая произошла много лет назад, но ранее не разглашалась. Поклонник Пугачевой проник на крышу одного из домов певицы и прожил на ней две недели.

По словам домработницы, мужчина питался со стола звезды. Сталкер пробирался в жилище Пугачевой, когда той не было дома и воровал еду из холодильника. При этом он не брал деньги и ценные предметы певицы.

"Он хотел на ней жениться! Из вещей взял только плеер, чтобы слушать ее кассеты, и принадлежности для бритья", — отметила горничная.

Последние 30 лет Дороднова работала домработницей у певца Филиппа Киркорова.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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