Фанаты Бритни Спирс требуют освободить ее из-под опеки отца

Фанаты певицы Бритни Спирс вновь запустили в социальных сетях кампанию #freebritney с требованием освободить певицу из-под опеки отца и юриста. Их вдохновили на это президентские амбиции рэпера Канье Уэста, как и Спирс, страдавшего от проблем с психическим здоровьем, пишет Blast.

"Бритни Спирс у всех на глазах переживает проблемы с психическим здоровьем — и теряет права. Канье Уэст у всех на глазах переживает проблемы с психическим здоровьем — и выдвигается в президенты", — написала одна из поклонниц артистки в Twitter. Хештег #freebritney вскоре вышел в тренды Twitter.

Britney Spears goes through a mental health crisis publicly and she loses her rights. Kanye West goes through a mental health crisis publicly and he runs for president. #FreeBritney