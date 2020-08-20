Федосеева-Шукшина шокирована заявлением Алибасова об их разводе

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина шокирована тем, что ее супруг, продюсер Бари Алибасов подал на развод. Артистка перестала есть, сообщили источники из ее окружения "Собеседнику".

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Отмечается, что Федосеева-Шукшина не ожидала такого поступка от Алибасова, она сильно переживает из-за происходящего.

О том, что Алибасов подал в суд заявление о разводе с Федосеевой-Шукшиной, стало известно 18 августа. Сообщалось, что в качестве причины разрыва продюсер указал "неразрешимые противоречия". Ранее между супругами возник конфликт по поводу квартиры.