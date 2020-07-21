Федосеева-Шукшина судится с Алибасовым из-за квартиры

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала судебный иск к своему супругу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю, передает "Московский комсомолец" со ссылкой на адвоката семьи Алибасовых Олега Сухова.

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По словам Сухова, Федосеева-Шукшина пытается признать недействительными сделку по дарению квартиры Бари Алибасову и сделку по переоформлению договора на Моцаря. "Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение", — уточнил юрист.

Федосеева-Шукшина утверждает, что переоформление квартиры на Алибасова носило договорной характер и подразумевало отчуждение имущества.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились в 2018 году. Для Алибасова брак стал пятым, для Федосеевой-Шукшиной — шестым.