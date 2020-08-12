instagram.com/fkirkorov
Foto: instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров признался, что бессимптомно переболел коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

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На мероприятии по случаю выпуска совместного клипа с рэпером Давидом Манукяном "Ролекс" артист сообщил, что ходит без маски, так как у него "антител сейчас очень много".

По словам Киркорова, он провел две недели на самоизоляции, болезнь проходила бессимптомно. По прошествии 14 дней тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Артист отметил, что его близкие не заразились, а сам он чувствует себя отлично.

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