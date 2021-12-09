Филипп Киркоров назвал брак с Аллой Пугачевой ошибкой
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Эстрадный артист Филипп Киркоров посчитал свой роман с певицей Аллой Пугачевой ошибкой, пишет издание "7 дней".

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Исполнитель заявил, что у него в жизни сбывались все мечты, но он добавил, что зря желал отношений со звездой. "Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка", — сказал Киркоров.

Он отметил, что сейчас не ищет отношений и не верит в любовь, так как не понимает, зачем она нужна. "Ее нет. А потом, без любви гораз­до проще. Мне эмоций на сцене хватает. Каждая песня — это эмоция", — считает певец.

Ранее Киркоров поведал о роковом проклятии. 54-летний исполнитель назвал свое рождение чудом. "Я единственный из Киркоровых (а их было много: брат, сестра, еще родственники), кто продолжил наш род. Если бы я не родился, Киркоровы бы пресек­лись", — заявил знаменитый артист. Он добавил, что его дочь Алла-Виктория, которая родилась 10 лет назад, полностью изменила его жизнь. Когда на свет появился сын Мартин, по словам Киркорова, певец окончательно нашел свое место в жизни, а также изменил свое поведение на публике.

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