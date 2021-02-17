Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву в течение пяти лет в Вильнюсском окружном административном суде, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя судебной инстанции Аудриса Кутрявичюса.

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По словам Кутрявичюса, жалоба поступила 15 февраля. Суд рассмотрит ее в рабочем порядке.

Киркорова внесли в "черный список" на въезд в Литву 19 января 2021 года. МИД страны утверждал, что посещавший Крым артист "распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине".

20 января стало известно, что Киркоров будет судиться с Литвой из-за внесения в "черный список". Его адвокат Александр Добровинский заявлял, что после суда в Литве Киркоров может обратиться в ЕСПЧ.