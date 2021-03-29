Филипп Киркоров прокомментировал свой роман с Ольгой Бузовой
Foto: instagram.com/buzova86

Певец Филипп Киркоров в эфире передачи "Ты не поверишь" прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой, всплывшие после того как артистка опубликовала в соцсетях видео их совместного ужина.

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Отвечая на вопрос журналистов , "хочет ли Бузова его захомутать", Киркоров заметил: "Меня, захомутать? Вы думаете, это возможно? Вы думаете, после всего, что я пережил в своей жизни, это возможно?"

Ранее отец Киркорова объяснил, почему его сын после развода с певицей Аллой Пугачевой не женился снова. Он заявил, что его сын всегда был однолюбом.

Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году, а через 11 лет развелись. Этот брак остается единственным в жизни артиста.

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