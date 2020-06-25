Российский Forbes составил рейтинг 40 самых успешных деятелей культуры, моды и спорта до 40 лет, сообщается на сайте журнала.

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В список вошли звезды, чей доход составляет не менее $1 млн в год. Учитывался также уровень популярности, который зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в интернете и числа подписчиков в Instagram и YouTube. Средний возраст участников рейтинга — 32 года.

В первую пятерку вошли боец Хабиб Нурмагомедов (1-е место), телеведущая Ольга Бузова (2-е), певец Егор Крид (3-е), хоккеист Александр Овечкин (4-е) и Ксения Собчак (5-е).

В 2020 году в рейтинг вошли пять новичков. Из них 9-е место занял хоккеист Артемий Панарин, 12-е место — теннисист Даниил Медведев, 15-е — певица Zivert, 21-е — рэпер Morgenstern, 37-е — резидент Comedy Woman Екатерина Варнава.

Еще шестеро звезд вернулись из рейтингов 2010-2018 годов. Речь идет о боксере Сергее Ковалеве (22-е место), футболистах Федоре Смолове (28-е) и Александре Головине (32-е), актере Даниле Козловском (35-е) и рэпере Noize MC (38-е).

В рейтинг вошли также Тимати, Баста, Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Артем Дзюба, Евгений Малкин, Ирина Шейк, Анастасия Ивлеева, Little Big, Юрий Дудь, Гарик Харламов, Сергей Ковалев, Карен Хачанов, Wylsacom, Мария Шарапова, Элджей, Семен Слепаков, Эмин Агаларов, Михаил Галустян, Алина Загитова, Александр Петров, Мот, Наталья Водянова, Ида Галич и Даниил Трифонов.