Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года
Foto: AFP/Scanpix

Опубликован список самых высокооплачиваемых актеров года. Рейтинг появился на сайте журнала Forbes.

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На первом месте оказался Дуэйн Джонсон, который заработал крупную сумму благодаря Netflix — стриминговый сервис заплатил ему 23,5 миллиона долларов за фильм "Красное уведомление", премьера которого запланирована на ноябрь. Еще одним источником доходов стала коллекция спортивной одежды, которую артист выпускает в сотрудничестве с брендом Under Armour.

Вторую строчку занял Райан Рейнольдс. За участие в проектах "Красное уведомление" и "Призрачная шестерка" он получил более 20 миллионов долларов.

Замкнул тройку Марк Уолберг. Среди наиболее удачных проектов с его участием — боевик "Правосудие Спенсера", а также документальные сериалы "МакМиллионы" и "Уол-стрит" (Wahl Street).

В десятке самых высокооплачиваемых актеров также оказались Бен Аффлек, Вин Дизель, Акшай Кумар, Лин-Мануэль Миранда, Уилл Смит, Адам Сэндлер и Джеки Чан.

Дуэйн Джонсон возглавляет рейтинг Forbes второй год подряд. В 2019-м он заработал 89,4 миллиона долларов благодаря таким фильмам, как "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Небоскреб", а также сериалу "Футболисты".

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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