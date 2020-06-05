Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд 2020 года. Согласно изданию, в общей сложности 100 знаменитостей, которые были включены в топ, заработали $6,1 млрд до уплаты налогов и сборов — это на 200 млн меньше соответствующей суммы в прошлом году.

Возглавила рейтинг 22-летняя модель Кайли Дженнер, которая в 2019-м была признана самым молодым миллиардером в истории (недавно, правда, Forbes лишил ее данного статуса).

За год младшая из дочерей Крис Дженнер заработала $590 млн. Большую часть этой суммы девушке принесла продажа 51% акций основанной ей косметической компании. Прямо следом в списке расположился зять Кайли — рэпер Канье Уэст, муж ее единоутробной сестры Ким Кардашьян.

42-летний музыкант, который минувшей весной наконец-то добился от Forbes признания себя миллиардером, выручил $170 млн.

Замкнул тройку 38-летний теннисист Роджер Федерер — $106,3 млн. Швейцарец впервые стал самым высокооплачиваемым спортсменом планеты благодаря выгодным рекламным контрактам.

В топ-10 рейтинга — помимо многократного победителя турниров "Большого шлема" — оказались еще четыре действующих спортсмена. Это португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, его извечный соперник из испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, звезда парижского "ПСЖ" и футбольной сборной Бразилии Неймар, а также американский баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, который с недавних пор является еще и легитимным представителем голливудской киноиндустрии. Их доход составил соответственно $105 млн (общее четвертое место), 104 млн (пятое), 95,5 млн (седьмое) и 88,2 млн (девятое).

На шестой строчке топа расположился режиссер, актер, продюсер и сценарист Тайлер Перри — $97 млн. Двумя позициями ниже финишировал популярный ведущий Говард Стерн, заработавший за год $90 млн. Стерн на данный момент является самым высокооплачиваемым радиоведущим в мире благодаря крупнейшему контракту с SiriusXM.

Последним представителем десятки сильнейших оказался актер Дуэйн "Скала" Джонсон: $87,5 млн, которые экс-рестлеру в основном принесли фильмы "Черный Адам" и "Красное уведомление" (обе ленты еще не вышли в мировой прокат).

Места с 11-го по 20-е достались соответственно ведущим Рашу Лимбо ($85) и Эллен Дедженерес (84 млн), знаменитому спортивному журналисту и основателю портала The Ringer Биллу Симмонсу (82,5 млн), певцу Элтону Джону (81 млн), самому высокооплачиваемому писателю США Джеймсу Паттерсону (80 млн), баскетболисту "Голден Стэйт Уорриорз" Стефу Карри (74,4 млн), поп-звезде Ариане Гранде (72 млн), исполнителю роли Дэдпула Райану Рейнольдсу (71,5 млн), единственному шеф-повару в рейтинге Гордану Рамзи (70 млн), а также поп-рок-группе Jonas Brothers (68,5 млн), воссоединившейся в прошлом году.

В числе других представителей топ-100 можно выделить писательницу Джоан Роулинг (создательница серии книг о Гарри Поттере выручила $60 млн и заняла 28 место), южнокорейских звезд BTS, заработавших ради 47 позиции 50 млн (при этом в прошлом году коллектив выручил за счет гастролей 170 млн — больше любой американской группы за исключением Metallica), супругу "серебряного призера" списка Ким Кардашьян (49,5 млн, 48 место), скандального бойца MMA Конора Макгрегора (48 млн, 53-е), иллюзиониста Дэвида Копперфильда (46 млн, 60-е), отлично зарабатывающего посредством социальных сетей актера Уилла Смита (44,5 млн, 69-е), а также Анджелину Джоли (35,5 млн, 99-е).