Ford Escort принцессы Дианы продан на аукционе за рекордную сумму
Foto: Publicitātes foto / Reuters/Scanpix/LETA / Delfi kolāža

Автомобиль Ford Escort, принадлежавший принцессе Уэльской, был продан на аукционе Reeman Dansie в английском графстве Эссекс за 52,6 тысячи фунтов стерлингов (около 62 тысяч евро). Машину приобрел музей из Южной Америки.

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За 40 лет "Ford Escort Ghia" принцессы Дианы сохранился в первозданном виде - автомобиль не перекрашивали, а в салоне осталась оригинальная обивка. Кроме того, покупатель даже получил старый номерной знак WEV 297W. Автомобиль Дианы отличается от стандартной модели только особой фигуркой на капоте - серебряным талисманом в виде лягушки. Это копия подарка сестры принцессы Дианы, Сары Спенсер, напоминающая сказку о принцессе и лягушке.

Серый Ford принц Чарльз подарил своей невесте в мае 1981 года в честь помолвки​​​. Принцесса пользовалась машиной в самый счастливый период отношений с Чарльзом, а после рождения старшего сына, принца Уильяма, машина стояла без дела. Затем автомобиль приобрел торговец антиквариатом за 6 тысяч фунтов стерлингов.

На данный момент пробег автомобиля — 133 тысячи километров. С 1990-х годов автомобиль пропал из виду на 20 лет.

Согласно базе данных Mobile.de, крупнейшего в Европе портала по рекламе автомобилей, Ford Escort третьего поколения стоит на рынке подержанных автомобилей от 1 до 6 тысяч евро, конечно, если он не принадлежал королевской особе.

В прошлом году на аукционе был продан еще один личный автомобиль принцессы Дианы - кабриолет Audi 80 1994 года, которым она пользовалась ежедневно на пике своей популярности. Этот автомобиль был продан за 58 тысяч фунтов (68 тысяч евро).

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