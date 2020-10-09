ФОТО: 16-летняя дочь Моники Белуччи впервые попала на обложку модного журнала

Дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя впервые стала моделью обложки модного журнала, приняв участие в фотосессии для французского Elle.

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На размещенном в Instagram-аккаунте издания снимке 16-летняя Дева Кассель позирует в наряде итальянского дома моды Dolce&Gabbana.

Автором съемки выступил модный фотограф Джонас Бреснан, который сотрудничал также с Harper's Bazaar, Vanity Fair, Tatler и другими глянцевыми журналами.

Фотографию в своем профиле опубликовала и знаменитая мама девушки Моника Белуччи. "Как быстро бежит время! Пусть жизнь бережет тебя, моя любовь", - подписала снимок кинозвезда и модель.