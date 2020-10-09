ФОТО: 16-летняя дочь Моники Белуччи впервые попала на обложку модного журнала
Foto: instagram.com/d.casseluxxi

Дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя впервые стала моделью обложки модного журнала, приняв участие в фотосессии для французского Elle.

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На размещенном в Instagram-аккаунте издания снимке 16-летняя Дева Кассель позирует в наряде итальянского дома моды Dolce&Gabbana.

Автором съемки выступил модный фотограф Джонас Бреснан, который сотрудничал также с Harper's Bazaar, Vanity Fair, Tatler и другими глянцевыми журналами.

Фотографию в своем профиле опубликовала и знаменитая мама девушки Моника Белуччи. "Как быстро бежит время! Пусть жизнь бережет тебя, моя любовь", - подписала снимок кинозвезда и модель.

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A post shared by ELLE (@ellefr) on Oct 8, 2020 at 3:02am PDT
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A post shared by Deva Cassel (@devacassel_) on Oct 9, 2020 at 6:15am PDT
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A post shared by Deva Cassel (@devacassel_) on Oct 9, 2020 at 5:19am PDT
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A post shared by Deva Cassel (@devacassel_) on Oct 9, 2020 at 4:48am PDT
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A post shared by Deva Cassel (@devacassel_) on Oct 8, 2020 at 1:44am PDT
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