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Ксения Собчак. Франция
ФОТО. 1600 евро в сутки и собственный пляж: как этим летом отдыхают российские звезды
Foto: instagram.com/malakhov007

Июль - время семейного отдыха звезд, ведь уже в августе возобновятся съемки и репетиции. Стоимость звездного отдыха может достигать десятков и даже сотен тысяч евро, учитывая что многие добирались на курорты на частных самолетах.

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Где и как отдыхают звезды российской эстрады и телевидения и сколько это стоит, рассказывает "Комсомольская правда".


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Ксения Собчак. Франция

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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Анна Седокова Андрей Малахов Знаменитости Ксения Бородина Ксения Собчак Филипп Киркоров
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