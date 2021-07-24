ФОТО. 1600 евро в сутки и собственный пляж: как этим летом отдыхают российские звезды

Июль - время семейного отдыха звезд, ведь уже в августе возобновятся съемки и репетиции. Стоимость звездного отдыха может достигать десятков и даже сотен тысяч евро, учитывая что многие добирались на курорты на частных самолетах.

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Где и как отдыхают звезды российской эстрады и телевидения и сколько это стоит, рассказывает "Комсомольская правда".