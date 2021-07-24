ФОТО. 1600 евро в сутки и собственный пляж: как этим летом отдыхают российские звезды

Июль - время семейного отдыха звезд, ведь уже в августе возобновятся съемки и репетиции. Стоимость звездного отдыха может достигать десятков и даже сотен тысяч евро, учитывая что многие добирались на курорты на частных самолетах.
Где и как отдыхают звезды российской эстрады и телевидения и сколько это стоит, рассказывает "Комсомольская правда".
- 1. Ксения Собчак. Франция
- 2. Ксения Бородина. Турция
- 3. Юлия Барановская. Алтай
- 4. Алексей Ягудин. Сочи
- 5. Анна Седокова и Янис Тимма. США
- 6. Андрей Малахов. Швейцария
- 7. Филипп Киркоров. Греция