ФОТО: 18-летняя дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме в Париже
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Дочь британской супермодели Кейт Мосс Лила Мосс дебютировала на подиуме, открыв показ весенне-летней коллекции Miu Miu.

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Лила Мосс, которой на прошлой неделе исполнилось 18 лет, снималась для глянцевых журналов и была лицом модных брендов, но на подиуме до этого не появлялась.

Показ прошел в Париже без зрителей - из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Мосс-младшая облачилась в яркий топ, мини-юбку и босоножки из новой коллекции, на ней был легкий макияж.

Сама Кейт Мосс также дебютировала на подиуме в 18 лет.

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