ФОТО: 35 квадратных метров. Скромный модульный домик, в котором живет Илон Маск
Foto: Reuters/Scanpix/LETA/Vida Press

Миллиардер и совладелец компаний Tesla и SpaceX довольствуется малым - сейчас он живет в скромном модульном доме площадью всего 35 квадратных метров, где есть лишь базовые удобства.

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Один из богатейших людей планеты полтора года назад заявил, что собирается избавиться от "физического имущества" и уже продал шесть принадлежавших ему особняков в Калифорнии. Осталось найти покупателя на еще один дом в Кристл-Спрингс - его бизнесмен продает за 37 миллионов долларов.

Ну а сам Маск тем временем поселился неподалеку от завода своей компании Spacex в Техасе в типовом модульном домике компании Boxabl. Стоимость такого жилья - 50 тысяч долларов, и это даже ниже рыночной стоимости базовой модели автомобиля Tesla.

Внутри такого домика - ничего лишнего, даже стен. Планировка открытого типа сделана так, что кухня, гостиная и спальня составляют одно помещение. Отделен лишь санузел.

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