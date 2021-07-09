ФОТО: 35 квадратных метров. Скромный модульный домик, в котором живет Илон Маск

Миллиардер и совладелец компаний Tesla и SpaceX довольствуется малым - сейчас он живет в скромном модульном доме площадью всего 35 квадратных метров, где есть лишь базовые удобства.
Один из богатейших людей планеты полтора года назад заявил, что собирается избавиться от "физического имущества" и уже продал шесть принадлежавших ему особняков в Калифорнии. Осталось найти покупателя на еще один дом в Кристл-Спрингс - его бизнесмен продает за 37 миллионов долларов.
Ну а сам Маск тем временем поселился неподалеку от завода своей компании Spacex в Техасе в типовом модульном домике компании Boxabl. Стоимость такого жилья - 50 тысяч долларов, и это даже ниже рыночной стоимости базовой модели автомобиля Tesla.
Внутри такого домика - ничего лишнего, даже стен. Планировка открытого типа сделана так, что кухня, гостиная и спальня составляют одно помещение. Отделен лишь санузел.