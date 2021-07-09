ФОТО: 35 квадратных метров. Скромный модульный домик, в котором живет Илон Маск

Миллиардер и совладелец компаний Tesla и SpaceX довольствуется малым - сейчас он живет в скромном модульном доме площадью всего 35 квадратных метров, где есть лишь базовые удобства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Один из богатейших людей планеты полтора года назад заявил, что собирается избавиться от "физического имущества" и уже продал шесть принадлежавших ему особняков в Калифорнии. Осталось найти покупателя на еще один дом в Кристл-Спрингс - его бизнесмен продает за 37 миллионов долларов.

Ну а сам Маск тем временем поселился неподалеку от завода своей компании Spacex в Техасе в типовом модульном домике компании Boxabl. Стоимость такого жилья - 50 тысяч долларов, и это даже ниже рыночной стоимости базовой модели автомобиля Tesla.

Внутри такого домика - ничего лишнего, даже стен. Планировка открытого типа сделана так, что кухня, гостиная и спальня составляют одно помещение. Отделен лишь санузел.