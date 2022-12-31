ФОТО: 35 самых обсуждаемых свадеб 2022 года в Латвии

Шикарные, скромные, тайные и пышные свадьбы... В этом году в Латвии поженились тысячи влюбленных, но в СМИ сообщалось лишь о немногих. Кто из латвийских знаменитостей сыграл свадьбу в 2022 году?
Дочь Эйнара Репше Мадара
Художница и фотограф Мадара Репше вышла замуж, судя по опубликованным ею коротким видео в Instagram. Теперь она жена Арманда Штерна.
Порноактриса Владлена из Добеле
После нескольких лет отношений Владлена Пушкаш из Добеле вышла замуж. Она известна в мировой порноиндустрии как Джесси Эмпера (Jessi Empera). Под этим сценическим псевдонимом она завоевала признание в развлекательных фильмах для взрослых.
Инфлюенсер Адриана Миглане
Скандально известная инфлюенсер, певица и звезда первого сезона шоу "Х-Фактор" Адриана Миглане в этом году вышла замуж. Правда, уже в декабре она сообщила, что они с мужем решили разойтись.
Руководитель Рижского цирка Мартиньш Киберс
Через два года после развода с театральным режиссером Лаурой Грозой художественный руководитель Рижского цирка Мартиньш Киберс снова стал женатым человеком.
Певица и публицист Марта Кукаране
После почти 18 лет совместной жизни певица и публицист Марта Кукаране вышла замуж за Угиса Фабрициуса. Об этом Кукаране сообщила в социальных сетях.
Музыкант группы Prāta vētra Марис Михельсонс
28 мая в Цесисе женился клавишник группы Prāta vētra Марис Михельсонс. Его женой стала Лаура Арая, теперь известная как Лаура Михельсоне. Для Мариса это второй брак.
Министр Артур Том Плешс
6 мая этого года министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс женился. Бракосочетание состоялось в ЗАГСе в Огре в узком кругу родственников.
Сын Анйнара Шлесерса Ричард
В апреле этого года Ричард, 25-летний сын бизнесмена Айнара Шлесерса, женился. Он взял в жены 22-летнюю Дану Молотанову из Вентспилса.
Инфлюенсер Уна Улме
После 12 лет отношений владелец ресторана Buržujs Гайтис Бурба и бьюти-блогер и руководительница антивозрастных курсов Уна Улме официально поженились.
Баскетболист Кристап Валтерс
Этой весной представитель известной баскетбольной династии Кристап Валтерс, тренер молодых баскетболистов, женился. Его третьей женой стала красивая блондинка Синдия.
Предприниматель Айвар Звирбулис
Создатель поселка "Аматциемс" и один из основателей издательства Jāņa sēta, 70-летний Айвар Звирбулис женился на своей давней подруге, косметологе Светлане Солнцевой.
Миллионер Валентин Кокалис
В возрасте 66 лет бизнесмен и миллионер Валентин Кокалис отпраздновал в церкви настоящую свадьбу. Он женился на своей супруге Миле, которой сделал предложение в Лондоне еще 25 лет назад.
Конькобежец Харальд Силовс
Через два года после помолвки женился латвийский олимпиец, конькобежец и бывший шорт-трекер Харальд Силовс. Недавно он порадовал своих подписчиков в Instagram свадебными фотографиями.
Мотоспортсмен Матисс Карро
30-летний мотоспортсмен Матисс Карро в июне этого года женился на своей возлюбленной Алине Исаевой.
Солист группы Carnival Youth Эдгар Кауперс
В возрасте 27 лет один из солистов группы Carnival Youth, Эдгар Кауперс, женился. Сын Ренара Кауперса сыграл свадьбу на красивом лугу у реки.
Дочь певицы Олги Раецки Мария
Мария, дочь певицы Ольги Раецки и тренера по баскетболу Игоря Миглиниекса, вышла замуж в начале июля.
Миллионер Нормунд Бергс
11 июля свадьбу отпраздновал 59-летний бизнесмен, председатель правления SAF Tehnika, IT-специалист и миллионер Нормунд Бергс.
Лучший кикбоксер Латвии Заур Джавадов
Ведущий кикбоксер Латвии, 35-летний Заур Джавадов стал женатым мужчиной. Он обменялся кольцами с дочерью бизнесмена Бориса Немцева Ноа Немцевой.
Спортивный агент Янис Порзиньгиса
В конце мая этого года женился бывший баскетболист Янис Порзиньгис - брат и агент знаменитого Кристапа Порзиньгиса.
Блогер-иммигрант Алина
В конце июня стало известно о молодой девушке из России, которая рассказывает о своих впечатлениях о Латвии на платформе TikTok. Она говорит, что в Риге она наконец-то поняла, что такое цивилизация. Девушку зовут Алина и в своих видео она много раз показывала паспорт гражданина Латвии, но он принадлежит ее парню. После замужества она получила вид на жительство и с радостью сообщила об этом своим подписчикам.
Дочь архиепископа Яниса Ванагса
В возрасте 36 лет Елизавета, единственная дочь архиепископа Яниса Ванагса, вышла замуж. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Телеведущая Майя Силова
Влиятельный инфлюенсер, знаток моды и стиля Майя Силова вышла замуж за норвежского бизнесмена.
Актерская пара Лиене Себре и Гирт Лиузиникс
В этом году актриса Латвийского национального театра Лиене Себре и ее возлюбленный Гирт Лиузиникс, который недавно ушел из театра, стали супружеской парой.
Телеведущая Диана Эйсака
После семи лет отношений Диана Эйсака, ведущая популярной программы криминальных новостей Degpunktā, вышла замуж. Она взяла фамилию мужа и стала Эйсака-Василевска.
Организатор мероприятий Мартиньш Капземс
Мартиньш Капземс, популярный организатор мероприятий, женился и сообщил об этом в своем Instagram.
Лицо бренда Madara Cosmetics Лива Олиня
В немецком Потсдаме Лива Олиня, латвийская модель, лицо которой знают все поклонники косметики Madara, вышла замуж. Она стала женой немецкого бобслеиста Эрика Франке.
Актер Мартиньш Лиепа
Актер Валмиерского драматического театра Мартиньш Лиепа женился на своей коллеге актрисе Илзе Лиецкалнине. После свадьбы она взяла фамилию мужа.
Дочь Айнара Миелавса Марта
Художница по костюмам, дочь музыканта Айнара Миелавса Марта Миелава вышла замуж за 28-летнего режиссера Валмиерского театра Томаса Трейниса.
Элина Малыгина
Актриса, писательница и художница Элина Малыгина вышла замуж в Гибралтаре. Она стала женой режиссера анимации Рейниса Калнаэллиса.
Волейболисты Кравченока и Самойлов
Латвийская пляжная волейболистка Анастасия Кравченок стала женой своего коллеги Михаила Самойлова.
Режиссер Лаура Гроза
В сентябре, после двух лет отношений, театральный режиссер Лаура Гроза вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал музыкант Рудольф Данкфелдс.
Актриса Элина Васка
После пяти лет отношений актриса Элина Васка и молодой режиссер Рейнис Ботерс обменялись кольцами. Талантливая актриса уже изменила свою фамилию в социальных сетях – теперь она Элина Васка-Ботере.
Солист группы Otra Puse Нормунд Пауниньш
Нормунд Пауниньш, солист популярной латвийской группы Otra puse, после четырех лет отношений женился на Катрине Игнаци? которая на 30 лет моложе него. Свадьба состоялась в апреле и была тайной.
Инфлюенсер Юта Валдмане
Художник по перманентному макияжу и инфлюенсер Юта Валдмане вышла замуж за американского латыша Юриса Куприса. "Однажды понимаешь, что твой дом — это человек", — сообщила Юта в своем Instragam, поделившись соответствующей фотографией из Манхэттена.
Каспар и Ольга Камбала
В октябре латвийская скандальная пара Ольга и Каспар Камбала поженились во второй раз.