ФОТО: 35 самых обсуждаемых свадеб 2022 года в Латвии

Шикарные, скромные, тайные и пышные свадьбы... В этом году в Латвии поженились тысячи влюбленных, но в СМИ сообщалось лишь о немногих. Кто из латвийских знаменитостей сыграл свадьбу в 2022 году?

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Дочь Эйнара Репше Мадара





Foto: Privātais arhīvs

Художница и фотограф Мадара Репше вышла замуж, судя по опубликованным ею коротким видео в Instagram. Теперь она жена Арманда Штерна.

Порноактриса Владлена из Добеле





Foto: Privātais arhīvs

После нескольких лет отношений Владлена Пушкаш из Добеле вышла замуж. Она известна в мировой порноиндустрии как Джесси Эмпера (Jessi Empera). Под этим сценическим псевдонимом она завоевала признание в развлекательных фильмах для взрослых.

Инфлюенсер Адриана Миглане





Foto: Privātais arhīvs

Скандально известная инфлюенсер, певица и звезда первого сезона шоу "Х-Фактор" Адриана Миглане в этом году вышла замуж. Правда, уже в декабре она сообщила, что они с мужем решили разойтись.

Руководитель Рижского цирка Мартиньш Киберс





Foto: LETA/Privātais arhīvs

Через два года после развода с театральным режиссером Лаурой Грозой художественный руководитель Рижского цирка Мартиньш Киберс снова стал женатым человеком.

Певица и публицист Марта Кукаране





Foto: Privātais arhīvs

После почти 18 лет совместной жизни певица и публицист Марта Кукаране вышла замуж за Угиса Фабрициуса. Об этом Кукаране сообщила в социальных сетях.

Музыкант группы Prāta vētra Марис Михельсонс





Foto: DELFI/Privātais arhīvs

28 мая в Цесисе женился клавишник группы Prāta vētra Марис Михельсонс. Его женой стала Лаура Арая, теперь известная как Лаура Михельсоне. Для Мариса это второй брак.

Министр Артур Том Плешс





Foto: DELFI

6 мая этого года министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс женился. Бракосочетание состоялось в ЗАГСе в Огре в узком кругу родственников.

Сын Анйнара Шлесерса Ричард





Foto: Privātais arhīvs

В апреле этого года Ричард, 25-летний сын бизнесмена Айнара Шлесерса, женился. Он взял в жены 22-летнюю Дану Молотанову из Вентспилса.

Инфлюенсер Уна Улме





Foto: Privātais arhīvs/Sanda Bogomazova

После 12 лет отношений владелец ресторана Buržujs Гайтис Бурба и бьюти-блогер и руководительница антивозрастных курсов Уна Улме официально поженились.

Баскетболист Кристап Валтерс





Foto: Privātais arhīvs

Этой весной представитель известной баскетбольной династии Кристап Валтерс, тренер молодых баскетболистов, женился. Его третьей женой стала красивая блондинка Синдия.

Предприниматель Айвар Звирбулис





Foto: Privātais arhīvs

Создатель поселка "Аматциемс" и один из основателей издательства Jāņa sēta, 70-летний Айвар Звирбулис женился на своей давней подруге, косметологе Светлане Солнцевой.

Миллионер Валентин Кокалис





Foto: LETA

В возрасте 66 лет бизнесмен и миллионер Валентин Кокалис отпраздновал в церкви настоящую свадьбу. Он женился на своей супруге Миле, которой сделал предложение в Лондоне еще 25 лет назад.

Конькобежец Харальд Силовс





Foto: Privātais arhīvs

Через два года после помолвки женился латвийский олимпиец, конькобежец и бывший шорт-трекер Харальд Силовс. Недавно он порадовал своих подписчиков в Instagram свадебными фотографиями.

Мотоспортсмен Матисс Карро





Foto: Privātais arhīvs

30-летний мотоспортсмен Матисс Карро в июне этого года женился на своей возлюбленной Алине Исаевой.

Солист группы Carnival Youth Эдгар Кауперс





Foto: Alvils Bijons

В возрасте 27 лет один из солистов группы Carnival Youth, Эдгар Кауперс, женился. Сын Ренара Кауперса сыграл свадьбу на красивом лугу у реки.

Дочь певицы Олги Раецки Мария





Foto: Foto: instagram.com/marijamigliniece/

Мария, дочь певицы Ольги Раецки и тренера по баскетболу Игоря Миглиниекса, вышла замуж в начале июля.

Миллионер Нормунд Бергс





Foto: LETA/Privātais arhīvs

11 июля свадьбу отпраздновал 59-летний бизнесмен, председатель правления SAF Tehnika, IT-специалист и миллионер Нормунд Бергс.

Лучший кикбоксер Латвии Заур Джавадов





Foto: Artūrs Lūsis

Ведущий кикбоксер Латвии, 35-летний Заур Джавадов стал женатым мужчиной. Он обменялся кольцами с дочерью бизнесмена Бориса Немцева Ноа Немцевой.

Спортивный агент Янис Порзиньгиса





Foto: LETA

В конце мая этого года женился бывший баскетболист Янис Порзиньгис - брат и агент знаменитого Кристапа Порзиньгиса.

Блогер-иммигрант Алина





Foto: Privātais arhīvs

В конце июня стало известно о молодой девушке из России, которая рассказывает о своих впечатлениях о Латвии на платформе TikTok. Она говорит, что в Риге она наконец-то поняла, что такое цивилизация. Девушку зовут Алина и в своих видео она много раз показывала паспорт гражданина Латвии, но он принадлежит ее парню. После замужества она получила вид на жительство и с радостью сообщила об этом своим подписчикам.

Дочь архиепископа Яниса Ванагса





Foto: Privātais arhīvs

В возрасте 36 лет Елизавета, единственная дочь архиепископа Яниса Ванагса, вышла замуж. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Телеведущая Майя Силова





Foto: Publicitātes foto

Влиятельный инфлюенсер, знаток моды и стиля Майя Силова вышла замуж за норвежского бизнесмена.

Актерская пара Лиене Себре и Гирт Лиузиникс





Foto: Privātais arhīvs

В этом году актриса Латвийского национального театра Лиене Себре и ее возлюбленный Гирт Лиузиникс, который недавно ушел из театра, стали супружеской парой.

Телеведущая Диана Эйсака





Foto: Publicitātes foto/Privātais arhīvs

После семи лет отношений Диана Эйсака, ведущая популярной программы криминальных новостей Degpunktā, вышла замуж. Она взяла фамилию мужа и стала Эйсака-Василевска.

Организатор мероприятий Мартиньш Капземс





Foto: LETA

Мартиньш Капземс, популярный организатор мероприятий, женился и сообщил об этом в своем Instagram.

Лицо бренда Madara Cosmetics Лива Олиня





Foto: Privātais arhīvs

В немецком Потсдаме Лива Олиня, латвийская модель, лицо которой знают все поклонники косметики Madara, вышла замуж. Она стала женой немецкого бобслеиста Эрика Франке.

Актер Мартиньш Лиепа





Foto: Privātais arhīvs

Актер Валмиерского драматического театра Мартиньш Лиепа женился на своей коллеге актрисе Илзе Лиецкалнине. После свадьбы она взяла фамилию мужа.

Дочь Айнара Миелавса Марта





Foto: LETA

Художница по костюмам, дочь музыканта Айнара Миелавса Марта Миелава вышла замуж за 28-летнего режиссера Валмиерского театра Томаса Трейниса.

Элина Малыгина





Foto: Privātais arhīvs

Актриса, писательница и художница Элина Малыгина вышла замуж в Гибралтаре. Она стала женой режиссера анимации Рейниса Калнаэллиса.

Волейболисты Кравченока и Самойлов





Foto: Privātais arhīvs

Латвийская пляжная волейболистка Анастасия Кравченок стала женой своего коллеги Михаила Самойлова.

Режиссер Лаура Гроза





Foto: LETA

В сентябре, после двух лет отношений, театральный режиссер Лаура Гроза вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал музыкант Рудольф Данкфелдс.

Актриса Элина Васка





Foto: LETA/F64

После пяти лет отношений актриса Элина Васка и молодой режиссер Рейнис Ботерс обменялись кольцами. Талантливая актриса уже изменила свою фамилию в социальных сетях – теперь она Элина Васка-Ботере.

Солист группы Otra Puse Нормунд Пауниньш





Foto: Privātais arhīvs

Нормунд Пауниньш, солист популярной латвийской группы Otra puse, после четырех лет отношений женился на Катрине Игнаци? которая на 30 лет моложе него. Свадьба состоялась в апреле и была тайной.

Инфлюенсер Юта Валдмане





Foto: Privātais arhīvs

Художник по перманентному макияжу и инфлюенсер Юта Валдмане вышла замуж за американского латыша Юриса Куприса. "Однажды понимаешь, что твой дом — это человек", — сообщила Юта в своем Instragam, поделившись соответствующей фотографией из Манхэттена.

Каспар и Ольга Камбала





Foto: Publicitātes foto

В октябре латвийская скандальная пара Ольга и Каспар Камбала поженились во второй раз.