ФОТО: 51-летний экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней чеченской селянке
Foto: PantherMedia/Scanpix

Бывший зять Аллы Пугачевой, входящий с список Forbes миллионер Руслан Байсаров снова женился.

Избранницей 51-летнего бизнесмена, чье состояние Forbes в прошлом году оценил в 500 млн долларов, стала 18-летняя Аламат Абубакарова из Чечни. При этом, как отмечает таблоид Super, неизвестно, был ли брак оформлен официально или прошел по мусульманским обычаям. Во втором случае, возможно, получается, что Аламат стала второй женой, так как Байсаров все еще может быть официально женат на 28-летней Мадине Гайтаевой, с которой воспитывает двух сыновей. По некоторым данным, с ней бизнесмен не живет уже около полугода, но оставил ей и детям особняк в Подмосковье.

Как пишут СМИ, Байсаров и Абубакарова познакомились в социальных сетях. Родители девушки приняли жениха, одобрив брак. Сообщается, что церемония прошла в конце прошлого года и была скромной - без дорогих ресторанов и громких гуляний, а платье невесте заказали в Грозном в одном из салонов средней ценовой категории буквально за пару дней до события.

Для Байсарова это уже шестой брак, если считать мусульманские обряды, официальных у него было два - с моделью Татьяной Ковтуновой и Мадиной Гайтаевой. По мусульманскому обряду проходила и свадьба с Кристиной Орбакайте, родившей в 1998 году от Байсарова сына Дени. Спустя несколько лет пара рассталась, а затем долго судилась из-за опеки над общим ребенком. Кроме Дени у Байсарова есть еще пятеро детей от разных женщин.

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