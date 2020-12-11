Vida Press
Foto: Vida Press

Датская супермодель Хелена Кристенсен приняла участие в откровенной фотосессии.

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Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте, где модель позирует полностью обнаженной.

Автором съемки выступила уроженка России, проживающая в Нью-Йорке фотохудожница Кэт Ирлин, которая неоднократно сотрудничала с такими изданиями, как Vogue, Harper's Bazaar и Paper. Известно, что она родилась в Санкт-Петербурге, но выросла в США.

Хелена Кристенсен является одной из самых узнаваемых моделей 1990-х годов. В 1991 году снялась в музыкальном клипе Криса Айзека Wicked Game, вошедшем в списки Sexiest Video of All-Time канала MTV и 100 Greatest Videos телеканала VH1.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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