Датская супермодель Хелена Кристенсен приняла участие в откровенной фотосессии.

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Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте, где модель позирует полностью обнаженной.

Автором съемки выступила уроженка России, проживающая в Нью-Йорке фотохудожница Кэт Ирлин, которая неоднократно сотрудничала с такими изданиями, как Vogue, Harper's Bazaar и Paper. Известно, что она родилась в Санкт-Петербурге, но выросла в США.

Хелена Кристенсен является одной из самых узнаваемых моделей 1990-х годов. В 1991 году снялась в музыкальном клипе Криса Айзека Wicked Game, вошедшем в списки Sexiest Video of All-Time канала MTV и 100 Greatest Videos телеканала VH1.