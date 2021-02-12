Датская супермодель Хелена Кристенсен вышла на мороз в купальнике.

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На размещенном в сети снимке 52-летняя знаменитость запечатлена со спины с распущенными волосами в бикини лилового оттенка. При этом она позирует босиком на снегу. "Поиск ледяной проруби", — подписала она пост. В комментариях Кристенсен объяснила подписчикам, что купается в холодной воде для поддержания здоровья.

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы и принялись писать ей комплименты: "Боже! Аккуратно, ты так горяча, что растапливаешь снег".