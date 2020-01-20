ФОТО: 52-летняя Памела Андерсон попозировала обнаженной
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Актриса и фотомодель Памела Андерсон снялась обнаженной для журнала Vanity Fair Italia.

На одном из снимков обнаженная знаменитость позирует сидя на кресле, которое покрыто белыми простынями. При этом 52-летняя Андерсон смотрит вверх, держа сигарету в руке. На ней нет никаких аксессуаров, а волосы накручены на бигуди. Модель также поделилась первым кадром со съемки. На черно-белом фото она запечатлена в черном платье с оборками и большой черной шляпе. Образ Андерсон дополняют массивные серьги.

В ноябре 2019 года Андерсон уже принимала участие в откровенной съемке для австралийской версии журнала Maxim. Она позировала в белом слитном купальнике с глубоким декольте и открытой спиной.

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A post shared by The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) on Jan 15, 2020 at 1:59am PST

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