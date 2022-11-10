ФОТО: 53-летняя Дженнифер Энистон снялась в микробикини и дала откровенное интервью

Голливудская актриса Дженнифер Энистон стала героиней свежего номера журнала Allure. В фотосессии она предстала в откровенных нарядах и не менее откровенно рассказала о тяжелых этапах своей жизни в интервью изданию.

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В разговоре звезда поделилась своим опытом попыток стать матерью, взглядом на брак и семью, а также своим отношением к возрасту и соцсетям.

"В 30—40 лет я пережила очень тяжелый период. Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня. Я проходила ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. И вот я здесь, поезд ушел", — сказала Энистон.

Теперь, по ее словам, она чувствует небольшое облегчение, так как ей больше не нужно об этом думать. При этом она опровергла слухи, что ее брак с Брэдом Питтом развалился именно из-за отсутствия детей: "Не дай бог женщина успешна и не родит ребенка. Якобы причина, по которой мой муж ушел от меня, почему мы расстались и разорвали наш брак, заключалась в том, что я не родила ему ребенка. Абсолютная ложь! На данный момент мне нечего скрывать".

Выйдет ли она замуж в третий раз, Энистон пока не знает. "Никогда не говори никогда, но меня это не интересует. Я хотела бы отношений. Бывает, что хочется просто свернуться клубочком и сказать: "Мне нужна поддержка". Было бы замечательно вернуться домой, упасть в чьи-то объятия и сказать: "Это был тяжелый день", — говорит актриса.

Дженнифер призналась, что ненавидит соцсети, а в Instagram пришла только из-за необходимости продвигать собственную линию бьюти-продуктов. По мнению звезды, соцсети являются причиной комплексов для многих женщин, которые постоянно сравнивают себя с другими.

"Нам нужно было перестать говорить самим себе гадости, - считает актриса. - Я чувствую себя сегодня намного лучше, чем в 20, 30 лет или даже в 40 лет. Однажды вам исполнится 65, и вы подумаете, что в 53 года вы выглядели здорово".









